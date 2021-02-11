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桃園環保局聯手化兵群　利用年假展開739間校園消毒

▲桃園環保局聯手化兵群，利用年假展開739間校園消毒。（圖／環保局提供）

▲桃園環保局聯手化兵群，利用年假展開739間校園消毒。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府環保局指出，自宣布部桃專案以來，桃園市各項防疫全面升級，該局第二輪的環境消毒工作，統計全桃園市有34個重點生活圈，共計動員1,250人次，執行範圍約達450里，在10日全數完成，趕在除夕前，將人潮聚集區域再做一次消毒作業，協助市民朋友潔淨防疫新生活，開心迎新年。▲桃園環保局聯手化兵群，利用年假展開739間校園消毒。（圖／環保局提供）

▲▼第二輪的環境消毒工作於除夕前全數完成。（圖／環保局提供）
▲桃園環保局聯手化兵群，利用年假展開739間校園消毒。（圖／環保局提供）

而為因應高中職以下學校延至2月22日開學，從2月12日至2月19日，與國軍聯袂，於開學前針對桃園市739間高中職以下(含幼兒園)學校的周遭環境、校內戶外開放民眾休憩空間，包括運動場、洗手檯、廁所等加強執行環境消毒作業。其中非營利的36家幼兒園也將提早到2月17日前完成，校園消毒務必在學期開始前完成，讓師生們都能擁有安全無虞的學習環境。

環保局表示，自部桃專案成立以來，自1月21日至2月2日，聯手國軍33化兵群完成第一輪部桃專案環境消毒工作，針對確診者足跡與400處熱點等擴大清消範圍，也涵蓋了桃園南門市場，仲平黃昏市場，大溪老街，龜山捷運站等地點，為了消弭市民擔憂與不安，鄭市長除指示環保局防疫消毒大隊，並協調陸軍第六軍團33化兵群的兵力支援，共同肩負起桃園市環境安全的重責大任，共計動員1,148人次。

由於，疫情尚未落幕前，消毒仍是極重要的防守線，環保局自2月3日起，繼續與官兵弟兄在人潮眾多的生活圈再進行第二輪的生活圈(含各大宮廟)環境消毒工作重點是以人口稠密，人潮聚集的區域為消毒的主軸，如大家所熟知的桃園區市中心、會稽、中路埔子、蘆竹區的南崁、大竹、龜山長庚、迴龍等生活圈。

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