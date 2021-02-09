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春節出遊多選擇環保標章旅館　自備沐浴備品可享額外優惠

▲環保標章旅館－河那灣民宿。（圖／環保局提供）

▲環保標章旅館－河那灣民宿。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年假出遊也可以做環保。為了打造優質的綠色旅遊環境，桃園市環保局近來積極輔導轄內旅宿業者取得環保旅館標章，其中「新舍商旅-中壢館」、「小烏來山莊」、「河那灣」及「大溪老城四季行館」，於日前全數通過環保署認證，分別取得1家銀級、3家銅級環保旅館標章，呼籲民眾，春節出遊多選擇環保標章旅館。

環保局說，目前全國僅有57家旅宿業者取得環保標章旅館認證，其中就有7家在桃園市，除了今年新取得認證的4家外，桃園還有取得金級標章的「渴望會館」、銀級標章的「福容大飯店桃園分公司」及銅級標章的「翰品酒店」，品質與數量均為全國之冠。

獲取「環保標章旅館認證」需要符合環保署訂定的多項相關規範，業者需落實環保節能行動，除使用節能燈具、省水標章設備及優先採購獲得認證的綠色產品外，也提供旅客環保住宿方案，鼓勵房客減少使用一次性備品，自備沐浴備品即可享額外優惠。

環保局指出，近年持續推廣「綠色旅遊」，從交通、餐飲到旅宿，積極的輔導業者成為綠色產業鏈的一環，讓綠色產業深根在我們的生活，提供民眾更多的選擇。業者也會不定期推出優惠回饋民眾，希望民眾藉由選擇綠色消費、綠色旅遊，支持友善環境的業者，達到互利的效果，不僅可以減少資源浪費，更為環境共盡一份心力。

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