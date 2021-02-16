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千名清潔隊員提前上工　鄭文燦致謝：協助消毒防疫「加零不加溫」

▲千名清潔隊員提早收運，鄭文燦慰勉。（圖／環保局提供）

▲千名清潔隊員提早收運，鄭文燦慰勉。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

年假最後一天，桃園市1800多名清潔隊員，特別提早於16日開始清運垃圾。市長鄭文燦特地前往中壢、八德兩區清潔中隊，頒贈加菜金與新春福袋，並感謝清潔隊員們，於疫情期間馬不停蹄的防疫消毒給予肯定，陸續完成第一輪確診者足跡密集處擴大里環境消毒以及第二輪的生活圈環境消毒作業，讓疫情加零不加溫。▲千名清潔隊員提早收運，鄭文燦慰勉。（圖／環保局提供）

▲千名清潔隊員提早收運，鄭文燦慰勉。（圖／環保局提供）

鄭文燦市長表示，今年春節小年夜適逢週三停收垃圾，為了讓桃園市民能乾淨過好年，除比照往例在除夕及初五加強收運外，特別加碼小年夜週三收運，請各清潔隊員來加班，在最短得時間內迅速將年節期間垃圾清運完畢。環保局過年期間各區清潔中隊雖然停收垃圾，仍有安排清潔隊員執行防疫消毒、市容維護、觀光區環境清潔、市場垃圾清運等業務，闔家團聚歡慶佳節時，仍有環保大軍維護乾淨舒適的公共環境。

▲千名清潔隊員提早收運，鄭文燦慰勉。（圖／環保局提供）

▲清潔隊員提早收運。（圖／環保局提供）

而受到疫情影響，為了國門之都的防疫，桃園市清潔隊員與國軍33化兵群共同扛起全市各公共空間消毒作業，街道巷弄處處可見清潔隊員與國軍消毒人員的身影；尤其在過完年後學校即將開學之際，市長鄭文燦特別要求環保局務必在開學前，完成市內所有高中職下校園公共環境的消毒作業，提供學生安全乾靜的學習環境，所以從初四起也有消毒隊員加班，配合國軍執行作業。

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