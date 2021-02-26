穿紅裙獨坐超商外...下秒「撩開裙擺」激情狂摸！路過民眾嚇壞

▲阿傑坐在椅子上撫弄生殖器。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一位民眾「阿傑」（化名）日前在某間超商外的椅子上，用包包稍微做為遮掩，就開始搓揉自身的生殖器，讓路過的民眾當場傻眼，嚇得趕忙報警處理。對此，橋頭地院審理後，依法判其拘役20日，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，阿傑於2020年5月某日晚間10時許，基於意圖供人觀覽而公然猥褻之犯意，穿著紅色裙子坐在不特定人得以共見共聞的椅子上，以手提包稍作遮掩，並以手不斷搓揉其裸露之生殖器，該公然猥褻之行為，被路過要前往超商的民眾當場看見後，立即報警處理，而警方獲報後調閱監視器畫面查看，並循線將阿傑逮捕到案。

阿傑被捕後對於犯行坦承不諱，而法官認為其智識思慮皆屬正常，竟不顧他人之感受，在上開公共場所公然猥褻行為，損及社會秩序、善良風俗，所為甚數不該，惟念被告犯後坦承犯行，且已經與告訴人達成調解，並賠償對方所受損害，法官兼衡其犯罪動機、目的、手段、情節、學歷、勉強維持家庭經濟狀況，由於告訴人也具狀請求對被告從輕量刑，並為緩刑知遇之等一切情狀之後，依犯公然猥褻罪，判處拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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