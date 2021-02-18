讓4辣妹在摩鐵約壞...4個月只賺8萬！高雄男認了：因為疫情沒客人

▲阿義容留4名女子與不特定男客從事性交易。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一名男子「阿義」（化名）媒介、容留4名女子在某旅館內，與不特定男客從事全套性交易，而他被逮後也向警方坦承，因為疫情的關係，所以自己其實沒賺到什麼錢。對此，橋頭地院審理後，依法判他5月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

判決指出，阿義日前在高雄某旅社承租房間，並基於意圖使成年女子與他人為性交之行為，而容留、媒介以營利之犯意，將房間以5千元之租金，各別承租給4名女子，並容留4名女子在房內與不特定男客以每次1千元的收費方式，在該處從事全套性交易，其中阿義會抽成300元做為報酬，其餘則歸映應召女子所有。

詭異的營業方式遭到警方破獲，並於現場起獲90個未開封的保險套。對此，阿義對於案情坦承不諱，並表示自己確實是將房間承租給小姐從事性交易，而他也自承，其實沒有賺什麼錢，因為疫情關係，所以客人都很少。

法官認為，阿義明明具有謀生能力，且明知政府執法單位極力掃蕩色情，卻仍不思以正道取材，竟以經營旅社之名，行風化營業之實，而容留成年女子與男客為性交行為以牟利，敗壞社會善良風氣，所為實屬不該，考量其犯罪動機、目的、手段，兼衡其始終坦承犯行，且經營時間為4個月、容留規模非巨、在考量其家庭經濟狀況、智識程度等後，依法給予判刑。

對此，橋頭地院審理後，依犯意圖營利容留性交罪，共四罪，各處有期徒刑3月，得易科罰金；合併執行應執行有期徒刑5月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日；未扣案之犯罪所得新台幣8萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

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