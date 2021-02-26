境外散播「國安局違法監聽」　邱太三：陸對台政治作戰應越少越好

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

網路上有自稱國安局的人士，散布政府違法監聽訊息，經查是典型「境外勢力」對台認知作戰。陸委會主委邱太三今（26日）指出，陸方過去對台政治作戰都有一定程度力道，引發台灣民眾反感，「這種事情對兩岸人民都不會是好的印象，能夠越少越好。」

邱太三上午列席立法院院會「COVID-19肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金」專案報告並備質詢，進入院會前，回答媒體提問。

他指出，目前還在做最後確認，到底是何種方式，在做對台政治作戰，「陸方過去對台政治作戰都有一定程度力道，引發台灣民眾反感，這種事情對兩岸人民都不會是好的印象，能夠越少越好。」

▲國安局查出境外勢力對台認知作戰。（示意圖／CFP）

此外，針對國台辦發言人馬曉光「九二共識是東風雨露的說法」，邱太三回應，九二共識不管是各說各話或不同解讀，在台灣已引發1、20年的爭議，「陸方在詮釋上做了過多解釋，引發台灣民眾相當大的反感，這應該是陸方要去注意到的。」

至於兩岸如何恢復交流，他提到，政治性的交流，還要累積相當多的互信，但民間交流，特別是商務或是其他交流，像是文化類等，都是累積的開始。