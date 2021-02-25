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「九二共識」春暖花開？　陸委會：呼籲對岸放棄強加於人政治主張

▲▼陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

陸委會新任主委邱太三上任，希望「有序恢復兩岸交流」，這是否意味著台灣有機會回到過去立場共識？對此，陸委會主委邱垂正今（25日）指出，呼籲對岸正視台灣人民對「一國兩制」、「九二共識」等矮化台灣的政治框架及負面作為的反對與質疑。同時也呼籲對岸放棄「強加於人的政治主張」。

13年前，兩岸曾中斷的官方往來恢復商談對話，最大關鍵就是台灣回到原來的立場「九二共識」。隨著新任陸委會主委邱太三上任後，海峽之間是否有春暖花開可能性？大陸國台辦發言人馬曉光昨再次重申，只有「九二共識」是兩岸的「東風雨露」。

對此，邱垂正也回應，我方長期一貫的立場就是政府依據中華民國憲法，兩岸人民關係條例，來推動兩岸事務，致力維護台海的和平穩定。中國所提出的「九二共識」、「一國兩制」都違背我們作為主權國家的地位與意願，台灣民眾也始終反對，我們也呼籲對岸要放棄這些「強加於人的政治主張」，以及一直以來的負面打壓。

▲▼陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸媒體十分關注台海新方向 。（圖／記者任以芳攝）

邱垂正重申，「交流是雙向的，不是單方作為可以達成的。」我們要呼籲對岸，要為兩岸良性互動做出相對的努力與承擔，在相互尊重、善意理解態度下，能夠務實面對問題，提出良善的舉措，才有助於逐步化解雙方的對立與分歧。

另外，現場有駐台陸媒關心，邱太三主委新上任提出希望能有序的恢復兩岸的交流，是否有具體內容？對此，邱垂正表示，「邱主委指出，疫情緩解後要恢復正常有序的交流，近期我方也公佈在考量國際疫情防疫量，以及商務經貿交流需求，逐步恢復。」

邱垂正說，非本國籍人士含中國大陸人士入境的規定，兩岸人民的往來、交流，都是有助於兩岸關係良性發展的重要一環，後續政府會確保人民權益。「邱主委上任後也表達對於兩岸關係發展，提出未來要恢復兩岸正常交流往來，目前會檢視相關法規制度。」如果有進一步消息，將對外說明。

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