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林郁方：蔡政府若承認九二共識　民進黨就失去選舉操弄議題

▲▼國家政策研究基金會國家安全組召集人林郁方。（圖／記者陳政錄攝）

▲國家政策研究基金會國家安全組召集人林郁方。（圖／記者陳政錄攝）

記者徐政璿／台北報導

國家政策研究基金會25日上午召開「中共對台軍事威脅」座談會，國安組召集人林郁方評估，兩岸僵局目前看不出解方，蔡英文政府認為承認九二共識，將使民進黨失去一個每逢選舉可操弄的重要議題。

林郁方指出，在亞洲，朝鮮半島、釣魚台海域、台海、南海以及中印邊界，這幾年往往被認為是最可能爆發大規模戰爭的地方。

林郁方認為，目前看來，平壤已不再進行兩彈的測試，美國也似乎已默認北韓的核武國地位，朝鮮半島已經變得出奇平靜，嗅不到戰爭的氣息，中印戰爭的危機也已暫時解除，北京為了避免和美國作戰，並不願意在釣魚台和日本發生武力衝突，相較之下，台灣海峽才是一個充滿戰爭風險的地方。

「在中共領導人心中，兩岸的對峙乃是一場尚未結束的內戰狀態。」林郁方表示，在澳門和香港陸續「回歸」之後，台灣成為另一必須收回的「領土」，多年來，中共不斷編列巨額國防預算以追求軍事現代化，不僅為提升它在區域和國際政治舞台的影響力，更為奪取台澎金馬作準備。

林郁方表示，兩岸僵局目前看不出有化解的良方，九二共識是雙方政府互不相讓的原因，中共顯然認為北京若放棄以承認九二共識作為兩岸和解的必要條件，等同於宣布台獨勝利，更將激勵疆獨和藏獨的支持者，蔡英文政府則必然認為承認九二共識，象徵著台灣接受統一，更會使民進黨失去一個每逢選舉可操弄的重要議題。

林郁方說，兩岸關係如今有如嚴冬，就算邱太三有意促成兩岸融冰，但正如亞里斯多德所言：「一隻燕子帶不來夏天」；這兩天，邱太三和中共國台辦發言人馬曉光透過記者會進行了間接的「空中對話」，雙方還是繞著九二共識打轉，彼此針鋒相對，亳無妥協的跡象，看來兩岸春暖花開的日子依然遙遙無期，大家更應該正視兩岸爆發武力衝突的可能性。

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