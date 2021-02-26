190cm老公「每個月安太座」出神招！網友跪了　人妻：還藏過內褲

▲這代表「太座」高高在上？（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

夫妻間可能因柴米油鹽醬醋茶，少了情感上的交流而漸行漸遠，不過這對夫妻儘管結婚9年，生活中仍充滿情趣。人妻笑說，老公每到「發獎金」的日子，就會把錢藏在各種奇怪的地方，然後讓她來找，可愛互動戳笑不少人，網友們也羨慕直呼，「你們家好歡樂！」

人妻在「爆廢公社公開版」提到，每個月25日是「領獎金」的日子，而老公的一大樂趣，就是把錢藏起來，給出簡單提示後，再叫她來找。這次身高快190公分的老公，居然把「安太座」的大紅包黏在牆壁上，重點是高度接近天花板，瞬間讓她哭笑不得，「他484不想養我們母女四人了。」

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▲最後人妻用衣架把它勾下來。（圖／原po授權引用）

人妻向《ETtoday新聞雲》表示，昨天的提示是「白色，離妳二公尺的地方」，真的找了蠻久的，最後才發現竟然在頭頂上，所以就拿衣架把它給勾下來，她也透露，「老公還曾把錢藏內褲裡、廁所門把上、和衛生紙等。」

看到夫妻倆的另類小情趣，網友們紛紛笑回，「等等就會變安太歲了」、「罰他用公主抱的方式抱妳去拿」、「膽子肥了」、「看起來非常幸福的家庭，讚」、「這算客氣了！如果我身高190，肯定會拿椅子墊著，把所有的錢全部黏在天花板上，當眾示威」、「太座是高高在上的！安在那裡沒毛病阿」、「好可愛的老公」、「看來下次就在天花板了」。

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