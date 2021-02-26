　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

190cm老公「每個月安太座」出神招！網友跪了　人妻：還藏過內褲

▲190cm老公「每個月安太座」狂出神招　人妻苦笑：還藏過內褲。（圖／原po授權引用）

▲這代表「太座」高高在上？（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

夫妻間可能因柴米油鹽醬醋茶，少了情感上的交流而漸行漸遠，不過這對夫妻儘管結婚9年，生活中仍充滿情趣。人妻笑說，老公每到「發獎金」的日子，就會把錢藏在各種奇怪的地方，然後讓她來找，可愛互動戳笑不少人，網友們也羨慕直呼，「你們家好歡樂！」

人妻在「爆廢公社公開版」提到，每個月25日是「領獎金」的日子，而老公的一大樂趣，就是把錢藏起來，給出簡單提示後，再叫她來找。這次身高快190公分的老公，居然把「安太座」的大紅包黏在牆壁上，重點是高度接近天花板，瞬間讓她哭笑不得，「他484不想養我們母女四人了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲190cm老公「每個月安太座」狂出神招　人妻苦笑：還藏過內褲。（圖／原po授權引用）

▲最後人妻用衣架把它勾下來。（圖／原po授權引用）

人妻向《ETtoday新聞雲》表示，昨天的提示是「白色，離妳二公尺的地方」，真的找了蠻久的，最後才發現竟然在頭頂上，所以就拿衣架把它給勾下來，她也透露，「老公還曾把錢藏內褲裡、廁所門把上、和衛生紙等。」

看到夫妻倆的另類小情趣，網友們紛紛笑回，「等等就會變安太歲了」、「罰他用公主抱的方式抱妳去拿」、「膽子肥了」、「看起來非常幸福的家庭，讚」、「這算客氣了！如果我身高190，肯定會拿椅子墊著，把所有的錢全部黏在天花板上，當眾示威」、「太座是高高在上的！安在那裡沒毛病阿」、「好可愛的老公」、「看來下次就在天花板了」。

►青春版的姐妹悄悄話《八年級生》，看兩妹子天南地北狂聊

ET快訊
40歲大叔自稱19歲男大生　國中少女信了！嘿咻3次還拍裸照
辛龍突現蹤《小明星》！ 鏡頭前露笑容　網淚崩：終於出現了
29歲女家教約學生「成績好就做1次」　陸警發聲明真相傻眼
陸宣布暫停進口台灣鳳梨　國台辦：截獲檢疫性有害生物
統神自爆多益700！超神英文片被挖出　網讚：比成大碩士流利

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

頂大人脈比較強？網狂點頭「特別是學長姐」...過來人曝3關鍵猛讚

228連假蘇花路廊交通超負荷！估首波車潮27日上午6時起湧現

公視盼爭取「國際影音平台」　李永得：須依「採購法」規定走

台中捷運何時恢復通車　盧秀燕曝關鍵密碼：指日可待

大陸宣布暫停進口台灣鳳梨　農委會13:30緊急召開記者會說明

元宵湯圓用吸的！　台南長女創意飲調好「牛」！

190cm老公「每個月安太座」出神招！網友跪了　人妻：還藏過內褲

希臘攝影師15歲拿起相機　正是全球極簡主義思潮氾濫時

統神自爆多益700！「超神英文片」被挖出　網讚：比成大碩士流利

直觀經典的魅力　以插畫紬繹再現大衛柯林斯設計作品

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

大量「神奇灰泡泡」冒阿根廷海岸 像咖啡上的奶泡...遊客爽躺瘋玩

機車環島！他沿途記錄台灣之美 俯瞰壯麗景色：人生必去的旅行

頂大人脈比較強？網狂點頭「特別是學長姐」...過來人曝3關鍵猛讚

228連假蘇花路廊交通超負荷！估首波車潮27日上午6時起湧現

公視盼爭取「國際影音平台」　李永得：須依「採購法」規定走

台中捷運何時恢復通車　盧秀燕曝關鍵密碼：指日可待

大陸宣布暫停進口台灣鳳梨　農委會13:30緊急召開記者會說明

元宵湯圓用吸的！　台南長女創意飲調好「牛」！

190cm老公「每個月安太座」出神招！網友跪了　人妻：還藏過內褲

希臘攝影師15歲拿起相機　正是全球極簡主義思潮氾濫時

統神自爆多益700！「超神英文片」被挖出　網讚：比成大碩士流利

直觀經典的魅力　以插畫紬繹再現大衛柯林斯設計作品

粉嫩櫻花超吸睛！特搜5處台北近郊景點　竹林裡藏網美知名打卡點

北市3千萬搶案「匪疑沒分到錢抖出主謀」…前四海大哥判10年徒刑

用餐遭2男搶劫手機！　男顧客瞬間掏槍反擊...雙方在街頭恐怖槍戰

白襪24歲超新星預約未來MVP　向隊友阿布瑞尤看齊

陳時中：衛福部規劃疫苗地圖　供民眾選擇施打地區品牌

19歲電競正妹被瘋狂刺殺慘死！　18歲兇手「拍屍體影片」傳好友群組

下周油價估漲0.1元「加油衝一波！」　九五汽油突破27元關卡

頂大人脈比較強？網狂點頭「特別是學長姐」...過來人曝3關鍵猛讚

鄭麗文質疑首長不敢打AZ疫苗　蘇貞昌閃避：我搶著打會被罵

遭霸凌者揚言告訴媒體！　Monsta X基賢髮夾彎道歉：我很內疚

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

人生重來還會生小孩嗎？網曝真心話：會

珍奶吸一口臭酸　開蓋見火鍋高湯

7年級生存款破百萬了嗎？　網：嗆我嗆夠了沒！

夫拍A片像著了魔！婆婆嗆媳：我兒就是不愛妳

屎意快衝破肛門　妹子驚見鬼公廁

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

元宵節12大禁忌！別穿這色條紋衣、做「這事」

1天就達標！理科太太募資「破1700萬」賣爆

南一中生求上1夯系　網狂讚：薪水贏電機

好市多樓梯「密集恐懼式」建滿牆　內行人：救你一命

加油站打手機「不怕爆炸？」　網打臉：觀念落後

元宵入夜變天「228連假降溫7℃」　北部空品紅色警戒

酸自稱天母人很優越　鄉民曝真相

更多熱門

相關新聞

土豪公司辦年會「發1.1億獎金！」

土豪公司辦年會「發1.1億獎金！」

一人獨得千萬獎金，真的不誇張！大陸河南新鄉一間土豪公司舉辦年會，大手筆搬出2700萬人民幣現金，換算大約是1.1億台幣獎金，一口氣獎勵19名優秀員工。其中一名超級銷售員領到最高400萬元，大約是1700多萬台幣，可以在當地買三套房子。

女童問：安太歲是什麼　正妹聽答案笑了

女童問：安太歲是什麼　正妹聽答案笑了

回娘家賺到頭期款　他聽「1條件崩潰」：寧不買\

回娘家賺到頭期款　他聽「1條件崩潰」：寧不買\

人夫戀上伴娘！正宮聽閨蜜嬌喊尪「Honey」心碎

人夫戀上伴娘！正宮聽閨蜜嬌喊尪「Honey」心碎

小三遭穿心割頸慘死！正宮被逼上絕路怒殺人

小三遭穿心割頸慘死！正宮被逼上絕路怒殺人

關鍵字：

老公安太座人妻獎金養家

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

55歲的邰智源到底在拚什麼？

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

台北195帥哥「徵學生」！學經歷嚇壞網：是鬼嗎？

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面