土豪年會發1.1億獎金！　超級業務「笑環抱1700萬」

▲大陸公司年會發放2700萬人民幣現金獎 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

一人獨得千萬獎金，真的不誇張！大陸河南新鄉一間土豪公司舉辦年會，大手筆搬出2700萬人民幣現金，換算大約是1.1億台幣獎金，全部獎勵發放給19名優秀員工。其中一名超級銷售員領到最高400萬元，大約是1700多萬台幣，可以在當地買三套房子。

《澎湃新聞》報導稱，這間土豪公司老闆特別大方，日前公司舉辦年會，現場長桌準備2700萬元現金（單位：人民幣，同下））獎勵員工。視頻中可以看到，會場堆積現金小山，每一束就是一萬現鈔。領獎員工們眉開眼笑，很多人根本無法一次抱走，還得拿麻布袋來裝錢。

▲業務員緊抱現金獎 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

該公司年會今年一共獎勵19名優秀業務經理，其中1人獨拿400萬，5人（每人）200萬，13人（每人）100萬。該公司高管表示， 公司高管說，「此活動已舉辦多年，所有現金員工當場帶走，從未收回過。」

不少網友羨慕，很多人問「還缺工嗎？」、「幸福企業」、老闆比土豪還土豪。依照河南新鄉物價水平，100萬現金可以讓日子過得非常舒爽，更何況拿到400萬獎金的銷售員，在當地幾乎能買三套房子或兩輛高級進口名車。

據了解，這間公司業務員有3千多人，自家生產「 礦源」牌起重機已榮獲「中國知名起重機十佳品牌」，被河南省工商行政管理局評為知名商品。從建廠以來，每年都會舉辦一年一度的企業年會，只針對銷售精英放發現金獎，至今已經有十年時間，獎金直接發放從不回收。