人夫戀上伴娘…車內熱吻兼調情！正宮聽閨蜜嬌喊尪「Honey」心碎

▲詹姓男子與妻子的閨蜜在車上調情，2人曖昧對話全被行車紀錄器錄下。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／新北報導

詹姓男子2020年間背著妻子在外偷吃，對象還是老婆的高中閨蜜連姓女子！詹妻一日發現老公行為有異，經觀看行車紀錄器才知實情，對此她相當痛心，因為連女不僅是她婚禮時的伴娘，當初對方婚姻觸礁時，她都還在旁默默陪伴，怎料換來的卻是背叛。案經詹妻提告；新北地院審結衡量一切情狀，判連女須賠償正宮40萬元。可上訴。

詹男與妻2009年間結婚，婚後2人共同育有1名成年子女。詹男2020年起開始出軌，與老婆的閨蜜連女過從甚密，甚至他每周一、二應該至新竹工作時，都會先前往連女位在五股的住所載她上班。

詹妻一日因覺得老公行為怪異，遂好奇查看車輛上的行車紀錄器，不料卻於裡頭聽見先生與閨蜜曖昧露骨的對話，且2人快樂討論手機暱稱時還伴隨著親吻聲。

詹妻痛訴，自己與連女是高中同學，2人交情深厚，連女還曾在她婚禮擔任伴娘，不可能不知道她先生，又連女先前婚變時，她也曾陪伴對方度過，如今萬萬沒想到傷害自己婚姻的會是多年的閨蜜，對此，希望能求償100萬元賠償金。

新北地院審理時勘驗相關證據，發現詹男曾稱呼連女「北鼻」，還於車上向她說，「該爽的時候就要爽一下啊」、「那邊等一下妳弄一弄他就硬了」、「幹麻摸我的內褲」等語；而連女也回應，「幫你按摩奶奶跟鳥鳥」、「這邊硬、這邊比較軟」、「Baby Boy」、「我只要現在親喔」等語。

法庭上，連女辯稱軟硬是在討論「耳骨頭軟硬度」，至於按摩奶奶跟鳥鳥只是玩笑話，2人並無實際觸摸的性交行為、純粹打鬧，強調許多內容都是雙方在抒發心情、討論公事，接著更抨擊詹妻收集行車紀錄器作為證據是觸法行為。

法官審結認為，該對話內容確實具性暗示，且當中顯然還有深入的肢體碰觸，加上2人在討論手機名稱時，還圍繞在「親愛的、哈泥、Honey、Baby Boy、Darling」等詞，行為如同一般交往的男女，最後考量正宮與小三的交情及一切情狀，判連女須賠償詹妻40萬元。可上訴。

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