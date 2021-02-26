　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文吃「龍膽石斑湯圓」賀元宵　潘孟安：加香菜更好吃

▲蔡英文祝民眾元宵佳節愉快。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文祝民眾元宵佳節愉快。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

今天是元宵節，總統蔡英文品嘗日前討論度相當高的屏東「龍膽石斑湯圓」，並稱讚非常有特色。另個值得注意的是，此次蔡英文圖卡使用設計師許瀚文團隊，為母語打造的「空明朝體」，蔡英文表示，希望這個溫柔、會呼吸的字體，能夠讓大家看得很舒適。

「今天是農曆正月十五元宵節，你吃元宵了嗎？」蔡英文26日上午發文寫道，除了傳統的元宵，台灣各地也有很多厲害的湯圓，大家可以嘗試看看。例如，前幾天屏東縣長潘孟安給她的屏東龍膽石斑湯圓，就是非常有特色的湯圓。

蔡英文提到，滿滿的湯圓之外，不知道大家有沒有發現，這張圖卡上還有一個亮點？他們使用了許瀚文團隊設計，為母語打造的空明朝體，做為這次的主要字體。

蔡英文表示，「希望這個溫柔、會呼吸的字體，能夠讓大家看得很舒適。祝大家健康平安，佳節愉快！」

潘孟安看到此文後，留言表示，｢謝謝小英總統！這湯圓好面熟！是全國最霸氣的『屏東龍膽石斑湯圓』，加香菜更好吃！祝全國好朋友元宵團圓，圓圓滿滿，台灣好好，屏東好好！把握連假來屏東走春！」

其實，兩天前由基隆市長林右昌發起的「元宵這裡最好吃」挑戰中，潘孟安就以龍膽石斑湯圓參戰，引發網友討論。同日下午，潘孟安更是親自帶此口味湯圓到民進黨中央黨部，慰勞各個黨公職人員。對於龍膽石斑湯圓的口感，潘孟安讚揚，不只澎湃更是極致享受。

▼林右昌發起元宵湯圓挑戰，潘孟安靠龍膽石斑湯圓參戰。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）

▼林右昌發起元宵湯圓挑戰，綠營地方首長接連參戰。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）

ET快訊
李立群證實二女兒分手黑人男友！ 被酸「一定很爽」高EQ回應
快訊／天下第一分局集體收賄503萬　2警+10酒店業者遭起訴
蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　每年都死人！警曝巡邏潛規則
iPhone 13終於拔掉瀏海？庫克：iPhone將迎來令人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇揆下令僅3理由今可缺席總質詢　只見吳釗燮吊「懸臂護具」赴會

境外散播「國安局違法監聽」　邱太三：陸對台政治作戰應越少越好

國安局抓到境外勢力對台認知作戰　邱太三：這種事情越少越好

向華強父子居留申請遭駁回　蘇貞昌：政府要保護國安

蘇貞昌：已採購2000萬劑疫苗　最快第一季開始施打

向華強父子來台居留「國安理由」遭拒　陸委會回應

柯文哲私下拜會游錫堃　希望院長多照顧民眾黨立委

大潭藻礁爭議　蘇貞昌搬「馬維拉」救援

蔡英文吃「龍膽石斑湯圓」賀元宵　潘孟安：加香菜更好吃

蘇貞昌駁國安局違法監聽：非我國用語一看就抓包破綻

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

機車環島！他沿途記錄台灣之美 俯瞰壯麗景色：人生必去的旅行

大量「神奇灰泡泡」冒阿根廷海岸 像咖啡上的奶泡...遊客爽躺瘋玩

蘇揆下令僅3理由今可缺席總質詢　只見吳釗燮吊「懸臂護具」赴會

境外散播「國安局違法監聽」　邱太三：陸對台政治作戰應越少越好

國安局抓到境外勢力對台認知作戰　邱太三：這種事情越少越好

向華強父子居留申請遭駁回　蘇貞昌：政府要保護國安

蘇貞昌：已採購2000萬劑疫苗　最快第一季開始施打

向華強父子來台居留「國安理由」遭拒　陸委會回應

柯文哲私下拜會游錫堃　希望院長多照顧民眾黨立委

大潭藻礁爭議　蘇貞昌搬「馬維拉」救援

蔡英文吃「龍膽石斑湯圓」賀元宵　潘孟安：加香菜更好吃

蘇貞昌駁國安局違法監聽：非我國用語一看就抓包破綻

前國手《全明星2》前三名都沒進　曹佑寧崩潰自嘲「遭屌打！」

衛生棉也要認真選！三種熱銷衛生棉全聯限時特價中　選對了！那個來一定沒煩惱！

12星座3／1～3／7愛情週運　巨蟹易不耐煩、水瓶有積極作為

外交官也難逃肛拭子檢測！美國怒了　秒提抗議「下令拒絕採檢」

蘇揆下令僅3理由今可缺席總質詢　只見吳釗燮吊「懸臂護具」赴會

全台唯一！華航首奪「航空業銀獎」　全球僅6家航空公司列年鑑

歐霸16強出爐英超3隊有望上演內戰　3支歐冠球隊提前出局

慶富造海軍獵雷艦「詐貸63億」！老董陳慶男二審仍重判25年

藻礁公投》翁達瑞／公投文字不老實　「重啟核四」恐成替代方案！

台中台灣大道路樹暗夜斷裂砸地　2騎士閃不過衰撞倒地車毀人傷

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

政治熱門新聞

自行車道6年僅增1%挨轟！陳智菡FB狂酸

境外勢力指控蔡英文162筆「監聽」　名單有江啟臣、死亡15年董座

獨／美援時期 台灣重振經濟全靠他

快訊／國安局抓到境外勢力執行「認知作戰」

「龍五先不要」　賴品妤讚：守護得來不易的民主

為何蔡政府拒絕九二共識　林郁方分析

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

王浩宇稱「柴山多杯孔珊瑚」非保育等級　網友嗆爆

LIVE／蘇貞昌專案報告疫苗整備

「國安理由」內政部駁回向華強父子在台居留申請

國安局監聽？　蘇貞昌：非國人用語一看就抓包破綻

57億元中廣10億元到手？　趙少康駁斥：願打對折賣

國民黨揭蔡政府謊言　控四大「不敢面對的藻礁爭議」

李俊毅：民進黨若在野會支持藻礁

更多熱門

相關新聞

繞不過去的九二共識

繞不過去的九二共識

2020年美國大選前，蔡英文總統在連任之後首次透過「雙十演說」向對岸遞出橄欖枝，接著在隔年元旦向北京釋出善意，在農曆除夕前最後一天上班日再度向北京遞出橄欖枝，2月19日任命邱太三出任陸委會主委也被台灣媒體詮釋為「向大陸釋出善意」的第一步。但蔡總統如此作為真能改善兩岸關係？

「騰雲」之前　先當「死神」？

「騰雲」之前　先當「死神」？

「元宵」是搖出來的！一張圖解謎

「元宵」是搖出來的！一張圖解謎

陳學聖：綠營轉向蓋三接不輸白海豚轉彎

陳學聖：綠營轉向蓋三接不輸白海豚轉彎

元宵燈會復活了　竹市府宣辦光雕燈節

元宵燈會復活了　竹市府宣辦光雕燈節

關鍵字：

蔡英文元宵節龍膽石斑湯圓許瀚文空明朝體潘孟安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

55歲的邰智源到底在拚什麼？

台北195帥哥「徵學生」！學經歷嚇壞網：是鬼嗎？

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面