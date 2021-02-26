蔡英文吃「龍膽石斑湯圓」賀元宵　潘孟安：加香菜更好吃

▲蔡英文祝民眾元宵佳節愉快。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

今天是元宵節，總統蔡英文品嘗日前討論度相當高的屏東「龍膽石斑湯圓」，並稱讚非常有特色。另個值得注意的是，此次蔡英文圖卡使用設計師許瀚文團隊，為母語打造的「空明朝體」，蔡英文表示，希望這個溫柔、會呼吸的字體，能夠讓大家看得很舒適。

「今天是農曆正月十五元宵節，你吃元宵了嗎？」蔡英文26日上午發文寫道，除了傳統的元宵，台灣各地也有很多厲害的湯圓，大家可以嘗試看看。例如，前幾天屏東縣長潘孟安給她的屏東龍膽石斑湯圓，就是非常有特色的湯圓。

蔡英文提到，滿滿的湯圓之外，不知道大家有沒有發現，這張圖卡上還有一個亮點？他們使用了許瀚文團隊設計，為母語打造的空明朝體，做為這次的主要字體。

蔡英文表示，「希望這個溫柔、會呼吸的字體，能夠讓大家看得很舒適。祝大家健康平安，佳節愉快！」

潘孟安看到此文後，留言表示，｢謝謝小英總統！這湯圓好面熟！是全國最霸氣的『屏東龍膽石斑湯圓』，加香菜更好吃！祝全國好朋友元宵團圓，圓圓滿滿，台灣好好，屏東好好！把握連假來屏東走春！」

其實，兩天前由基隆市長林右昌發起的「元宵這裡最好吃」挑戰中，潘孟安就以龍膽石斑湯圓參戰，引發網友討論。同日下午，潘孟安更是親自帶此口味湯圓到民進黨中央黨部，慰勞各個黨公職人員。對於龍膽石斑湯圓的口感，潘孟安讚揚，不只澎湃更是極致享受。

▼林右昌發起元宵湯圓挑戰，潘孟安靠龍膽石斑湯圓參戰。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）