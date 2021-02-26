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鯉魚潭驚心3小時！女同學休息遭「噁男駕駛揉胸」　整路裝睡強忍

▲▼司機伸出狼爪。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

▲女子被男同學猥褻摸胸3小時。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／花蓮報導

胡姓男子與大學同學小云（化名）一日相約用餐結束後，一起回學校欲領取胡男的碩士畢業證書，怎料傍晚返程途中，胡男竟趁小云在車上闔眼休息時，伸出狼爪揉她胸部並摸其下體，做出各種猥褻行為。案經小云報警，胡男被依法判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。全案定讞。

胡男與小云是大學同學，2人2019年暑假尾聲一同相約花蓮市區吃午餐，用餐結束後小云再陪胡男一起回學校，原先是要領取胡男的碩士畢業證書，但因學校行政人員沒上班而未果。此時，胡男提議一起前往鯉魚潭風景區散步，小云答應後便直接搭上胡男的車前往。

當天傍晚6點半返程途中，胡男見副駕駛座上的小云闔上雙眼在休息，以為她已熟睡，竟多次將車輛停靠路旁，伸手隔衣撫摸小云胸部，接著更直接解開她襯衫的釦子，揉捏其胸部，同時還隔著她外褲觸碰其私密處。小云脫困後嚇得趕緊至吉安分局報案；小云的媽媽也在場陪同，控訴胡男一趟短短20分鐘的車程，竟耗時3小時才把她女兒載回。

花蓮地院勘驗相關證據後認為，胡男僅為滿足自己性慾，就違反女方意願猥褻，致小云感到嫌惡且心靈受創，行為實在不應該，但考量他犯後坦承犯行，目前已與受害方達成和解，小云同意從輕量刑，審結依乘機猥褻罪處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，另予以緩刑2年機會，但緩刑期間須付保護管束。全案確定。

 
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