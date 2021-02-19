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社會 社會焦點 保障人權

弟代父職竟性侵姊妹花！隱忍淫叔是長輩　2人互訴才知同遭毒手

▲桃園市陳姓男子透過網路臉書找到國中少女，以6千元為代價邀約與楊姓雇主性交易遭拒，憤而強脫少女褲子讓楊性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲年輕姊妹分別遭叔叔染指都隱忍不說，最後才發現彼此都是受害人。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1對姊妹和叔叔分住公寓4樓和5樓加蓋，2016年間，姊姊有官司問題要請教叔叔，叔叔卻以「妳印堂發黑」需要閉眼念經為由，趁機猥褻性侵得逞，隔年叔叔又想對妹妹重施故技，因弟弟開門打斷叔叔，妹妹逃出魔掌向弟弟哭訴「謝謝你救了我」，姊妹才得知和姊姊都是受害人，台北地檢署依利用權勢性交等罪起訴這名叔叔。

起訴指出，這對已成年的姊妹，因父親長年在外跑船，所以一直和年約60歲的叔叔共同生活，雖然分住公寓不同樓層，但如果生活上有需要的話，姊妹還是會上樓去請教長輩意見，2016年間，姊姊因為工作上遇到勞資糾紛，想問叔叔官司意見，叔叔開口就說姊姊「印堂發黑」，姊姊依指示閉眼念經，沒想到衣服卻被叔叔趁隙脫下。

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲姐姐想問叔叔官司問題，卻被要求閉眼念經，慘遭猥褻性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

姊姊嚇得不敢動慘被叔叔竟性侵得逞，此時姊姊的朋友傳簡訊來，姊姊趕緊用手機偷拍下叔叔上半身赤裸，只穿內褲的照片，然後就逃向樓下自己住處，向朋友哭訴遭遇後，又認為叔叔是長輩，不想造成家庭糾紛，所以決定隱忍。

不知情的妹妹則在隔年7月間，接受叔叔建議，脫下上衣讓叔叔推拿按摩，卻遭叔叔揉壓乳房，妹妹覺得不對勁，但也不敢告訴別人，幾天後，姊妹們和弟弟同在4樓客廳時，叔叔突然又要妹妹進房繼續按摩，妹妹一開始不肯，因叔叔堅持又進到房間。

此時姊姊想起自身遭遇，擔心妹妹受害，叫弟弟跟進房去看看，弟弟一開門，就看到叔叔跨坐在床上半裸的妹妹臀部磨蹭，叔叔當下喝斥「你幹嘛進來，出去」，弟弟也嚇到關門，在房外的姊姊激動要弟弟再進房，弟弟二度開門，叔叔就說：「處理好了」，拍拍屁股走人。

▲桃園市王姓密醫去年4月間為年輕女子看診，竟辯稱以民俗療法「喬尾椎」竟以手指性侵陰道與肛門等處，女子不甘受辱提告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲妹妹遭叔叔以推拿按摩為由猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

2度受害的妹妹等叔叔一離開房間，馬上跟弟弟說：「謝謝你救了我」，姊妹們才知道彼此都遭遇狼爪，決定報警，但是叔叔堅決否認犯行，檢察官首度調查時，以事隔久遠，無事證支持單方面指訴等理由，處分不起訴。經高檢署再議發回，雖然叔叔以心律不整為由，拒絕測謊，台北地檢署仍再19日根據姊妹們測謊都無不實反應，加上弟弟和友人證詞、手機照片等事證，依利用權勢性交、猥褻等3罪起訴這名叔叔。

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