北市圖書館驚見灰帽「露鳥客」　1日掏2次嚇壞正妹...代價出爐！

▲北市圖書館驚見「露鳥男」，男子1日露2次遭判拘役30日。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市圖書館東湖分館驚見露鳥男，該名郭姓男子（42歲）1天內2度裸露生殖器，嚇壞在圖書館閱讀的女生。豈料他遭發現後竟快速逃離現場，還落下一頂灰色帽子。經圖書館管理員報警後循線找到人將他移送法辦。郭男坦承不諱，士林地院也依公然猥褻罪，判處拘役30日，如易科罰金3萬元。

這名郭男於去年4月28日上午10時許，戴著一頂灰色帽子走進圖書館，沒想到他卻在3樓圖書閱覽區默默拉下褲子拉鍊裸露生殖器意圖供人觀賞。此時正在唸書的正妹被嚇壞，趕緊通報圖書館管理員，豈料郭男竟趁機落跑。

但沒想到郭男在當天下午2時許，又再度回到圖書館，逗留將近半小時後他竟故技重施又在3樓露鳥，又遭一名女子看見，女子趕緊跑向服務台向管理員通報，他竟又迅速逃跑，並落下一頂灰色帽子。

管理員知道這名男子2度在圖書館露鳥並撥打電話報案，警方也循線找到他通知他到案說明。法官依圖書館及道路上監視器畫面，及2名受驚正妹證詞，認為郭男離開圖書館又再度返回犯案，犯意各別並分論併罰。

但審酌，郭男在圖書館公然裸露下體猥褻，犯後態度良好，先前在做工，目前無業等狀況，依2次公然猥褻罪各處拘役20天，併判拘役30天，可易科罰金3萬元。

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