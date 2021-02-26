嘉義的世外桃源　吊橋瀑布黑鳶野豬還有臉盆大砂鍋菜

▲嘉義大埔湖濱公園（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

位於嘉義縣與台南縣楠西區交界的大埔鄉，湖光山色宛如世外桃源小鄉鎮，228連假推薦遊客走訪曾文水庫、青雲瀑布、內葉翅吊橋、情人公園及湖濱公園，品嚐道地砂鍋魚頭、風味獨特巧包豆，夜宿童話般森林小屋，享受自然與寧靜放空旅程還有最近超夯景點水庫底的大蟲洞。

▲嘉義大埔情人同心吊橋（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁表示，大埔鄉猶如陶淵明筆下「世外桃源」堪稱人間仙境，無過多商業開發，保留自然生態景象，是放鬆渡假首選。遊客到曾文水庫均搭船欣賞粼粼湖光，但最近降雨量不足，導致乾涸，在湖濱公園及情人公園可見龜裂地面，坑洞大小不一，遊客稱像星際大戰電影裡的「蟲洞」，讓曾文水庫有難得一見科幻風美景，當然還有青雲瀑布，坐大石塊上觀看瀑布傾洩而下，伴隨澕澕水聲，身心無比放鬆。

▲嘉義大埔情人公園（圖／嘉義縣政府提供）

情人公園適合悠閒散步，串連湖濱公園同心吊橋，如長虹般懸於湖面，漫步橋面享受微風徐徐拂來的愜意，適合情人浪漫約會，登上公園內涼亭，遠眺馬頭山，滿水期山光水色，枯水期村落遺址一覽無遺，兩種風情都相當迷人。

當地秘境「玄山湖咖啡」更可以品味台灣咖啡，制高點欣賞馬頭山跟曾文水庫，彷彿置身元代文人畫家吳鎮「漁父圖」，山巒起伏，湖山蕩漾，享受深邃寧靜大自然景色，著實讓人徹底舒壓。

▲嘉義大埔「玄山湖咖啡」（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義大埔臉盆大砂鍋菜（圖／嘉義縣政府提供）

當地首推超人氣美食「砂鍋魚頭」，大埔老街上「佳香餐飲部」、「大立餐飲部」、「大埔風味餐」、「河濱餐廳」等多家餐廳可選擇，超霸氣臉盆砂鍋魚頭、脆Q的涼拌魚皮及必吃的筍干控肉，都是大讚必吃美食。

▲嘉義大埔「歐都納山野渡假村」（圖／嘉義縣政府提供）

旅遊住宿推薦夜宿「歐都納山野渡假村」，除能體驗渡假仙境般森林小屋，還可品嚐知名「打虎英雄餐」，並近距離欣賞紫斑蝶、螢火蟲等豐富生態景象，不用出國就能享受極為放鬆的悠閒自然。

箱子上的魷魚、馬鈴薯先生你一定認得