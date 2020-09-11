情人瀑布不情人！　開學前帶女友出遊　男大生命喪水底

▲蘇姓溺者前往大埔青雲瀑布因不諳水性命喪當地。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大埔和平村青雲瀑布（又稱情人瀑布）11日下午發生民眾戲水溺斃的不幸事件，蘇姓溺者與大學同學及女友共四人前往當地玩水，卻因自己不諳水性不幸溺斃於水深10公尺深的水池中，警消趕抵現場時，死者已無呼吸心跳，幾經搶救，最仍宣告不治。

▲蘇姓男大生前往大埔青雲瀑布因不諳水性命喪水底，救起時已無呼吸心跳。（圖／讀者提供）

家住嘉義市21歲蘇姓溺者，本想趕在下禮拜開學日以前帶著自己女朋友出遊，因此才在今天邀集大學兩位要好同學一起前往嘉義縣大埔青雲瀑布玩水，但因為該瀑布地形由岸邊往水中5公尺的距離呈現小斜坡僅有3、4公尺深，容易讓人卸下心防，但再走下去就有將近垂直90度約10公尺深斷層，加以死者本身不會游泳才會發生悲劇。

據了解，遇溺時曾有路過山友也跳下水去救他，但受限於水下地表滑濕，幾經努力怎麼樣就是無法將他推上岸。

▲警消、義警一共出動９人進行打撈。（圖／讀者提供）

嘉義縣消防局大埔分隊分隊長表示，下午16時12分接獲指揮中心通報時，人員就已著潛水裝備出發，16時20分趕抵現場，立即依據死者女友及友人陳述死者最後溺斃位子進行打撈，16時48分將蘇姓溺者撈起，但蘇姓溺者被撈起時已無呼吸心跳，身體明顯僵硬，但警消人員人不放棄繼續急救10分鐘仍未有起色，因此隨即轉送大埔醫療站由當地醫生再次進行25分鐘的搶救，不過能回天乏術，醫生當場宣告死亡。

▲青雲瀑布又稱情人瀑布。（圖／翻攝嘉義縣政府文化觀光局，下同）

當地民眾表示，青雲瀑布又稱情人瀑布，位於嘉義縣大埔鄉屬曾文溪水系，更是西拉雅國家風景區內著名的瀑布景觀。水量充沛時從頂傾洩而下的水量伴隨隆隆的水聲相當消暑，因此常為民眾出遊及情侶約會地方，但卻因為瀑布水底地形特殊，過去也發生過民眾溺斃，因此設立警告標示，但仍阻擋不了民眾下水遊玩的好奇心。