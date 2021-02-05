陸民間公司要融資8.6億造時光機　稱1年內可實現穿梭時空試驗

▲創始人郭偉偉設計的「時光機器」草圖。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

一份「時光機器」企劃PPT近日在陸網瘋傳，腦洞大開的設計引起網友關注。創始人郭偉偉稱，將與中國科學院知名專家院士合作，以《時間論》的研究為基礎，研發設計出「時空隧道生成實驗裝置」，融資金額為2億元人民幣（約8.6億元新台幣），使用期限為3年，「預計在資金到位後7-12個月即可實現裝置穿梭時空實驗成功。」

▲企劃書提到，時光機建成後可扭曲時空、控制時間流速，還有壽命延長等功能。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，「無辜中槍」的中國科學院高能物理所昨（４）日發出聲明，這份商業計劃書中的「時空隧道生成實驗裝置」項目已經與中國科學院高能物理研究所知名專家院士組成的研發團隊達成初步合作協議並不屬實，我所與文中提及的「山西瑞泰技術開發科技有限公司」及其人員沒有任何接觸與合作，因其不實宣傳帶來的任何損失，我所不承擔法律責任。

雖然中國科學院出面否認合作計畫，不過，造時光機的創意仍受到外界關注。企劃書內容指出，創始人以《時間論》的研究為基礎，研發設計出時空隧道生成實驗裝置，「該裝置能扭曲時空、控制時間流速、突破時空屏障，可以廣泛用於時間旅行、星際遠航、壽命延長等等。」

企劃書表示，融資金額是2億元人民幣，使用期限3年，營收前景相當可觀，「項目技術估值保守為8381.71億美元（約5.4兆人民幣），計劃選址國內某處，租賃佔地16畝左右的場地建設成為一個科學實驗基地，預計在資金到位後7-12個月即可實現裝置穿梭時空實驗成功。」

▲時光機器企劃書內提到的中國科學院院士及專家遭外界打臉「查無此人」。（圖／翻攝澎湃新聞）

據悉，中科院高能所急忙跳出來闢謠，主要是因為企劃書提到，「項目團隊已經與中國科學院高能物理研究所知名專家院士組成的研發團隊達成初步合作協議，當融資資金到位後，即可參與項目研發和建設」。

此外，該企劃書還稱，「時空隧道生成實驗裝置的發明設計曾經得到了中國科學院高琨（諾貝爾物理學獎獲得者）、李競、趙光恆院士以及美國科學院牛樹強院士的認可和好評。」

▲陸網流傳的「時光機器」企劃PPT。（圖／翻攝澎湃新聞）

不過，全球並沒有一位名叫高琨的諾貝爾物理學獲獎者，三位院士也是憑空捏造。據悉，這間山西瑞泰技術開發科技有限公司成立於2020年12月31日，董事長是自稱熱愛物理學的郭偉偉，公司經營範圍包括航空航天與現代交通運輸技術設備研發、開發與銷售等。