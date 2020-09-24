蟲洞、星雲、火箭！國家歌劇院最新特展　《月的冒險樂園》登場

▲蟲洞、星雲、火箭！台中國家歌劇院最新光影特展《月的冒險樂園》登場。（圖／記者游瓊華翻攝，以下同）

記者游瓊華／台中報導

暑假期間，台中國家歌劇院《光之曲幕》開展吸引大批民眾入場欣賞拍照，短短3周已突破8萬人次造訪觀賞，也成為中部最新打卡熱點。歌劇院趁勝追擊，推出最新創作中秋特展《月的冒險樂園》，把蟲洞、星雲、貓星人、火箭投射牆面，讓人彷彿置身外太空，預料接下來中秋、雙十連假會吸引爆滿人潮。

參考經典科幻電影《2001太空漫遊》、《第五元素》等，為了打造異次元的空間感，徐逸君將整體設計定調為繽紛的糖果色系，將嫦娥所居住的月宮以冰晶打造、忙於搗藥的玉兔則擁有了貓星人等外星生物好夥伴；更將古今不同文化所使用的星象圖，以及太空元素如蟲洞、星雲甚至火箭都成為畫面主角。音樂設計聶琳則請來戲劇感十足的女高音林孟君，以爆發力極強的聲線詮釋不再癡情等待的「現代版嫦娥」；並以室內樂「木管五重奏」組合，打造太空的奇幻感。

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除了投影，此次也邀請舞台空間裝置設計師陳瓊珠加入，以110公分兒童的視角，打造童趣感十足的多層次旋轉裝置，融合影像中的場景與物件元素，「我們過去在這個空間工作的經驗，發現民眾觀賞投影時需要抬頭、久了脖子會痠，所以這次特地打造一個蹲低的視角。」透過投影、音樂與裝置交織呈現，將歌劇院2樓前廳打造成一個奇幻太空懸浮遊樂場。

▲蟲洞、星雲、火箭！台中國家歌劇院最新光影特展《月的冒險樂園》登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲蟲洞、星雲、火箭！台中國家歌劇院最新光影特展《月的冒險樂園》登場。（圖／記者游瓊華翻攝）