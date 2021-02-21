台南水道攝影趣 逆天光影、花海網美展現創意

▲台南山上花園水道博物館，在臉書粉專舉辦水道攝影趣活動，歡迎民眾分享出遊美照，遊客也紛紛上傳自己得意的作品，展現創意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館開園以來，因為環境優美，吸引不少遊客前往遊憩拍攝美照，也成為社群媒體熱門的打卡景點，為了讓民眾分享出遊的喜悅，館方在臉書粉專舉辦水道攝影趣活動，歡迎民眾分享出遊美照，遊客也紛紛上傳自己得意的作品，展現創意。

文化局指出，山上花園水道博物館擁有工業風的百年建築，還有成蔭綠林，如茵草地，開園以來，又加上了藝術沙坑、八田水池，以及四時規劃的草花，造型特殊的電動遊園車，還有全國唯一的寵物園區，很適合到園區殺底片，記錄美景。

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開園迄今，超過90萬人次的遊客，常在臉書粉專、IG等社群媒體上分享美照，因此，館方日前開始舉辦趣味攝影活動，分成萌寵組、美蹟組及好景組，透過不同主題，邀集遊客分享出遊美照， 吸引不少民眾參加。

館方表示，由作品中也看出民眾豐富的創意，有人逆光拍攝快濾筒室，營造出神秘剪影，有人以花海為前景，襯托熱情的陽光，更有人紀錄與毛小孩和親子溫馨互動，相當有趣。

活動將持續到2月底，館方會在3月份匯集於相簿後，開放網友票選，館方還準備了限量的一卡通，以及此次春節相當受到歡迎的迎春紅包袋等獎品，鼓勵民眾參與；館方指出，希望透過美美溫馨照片，讓大家能夠稍微舒緩1年來因為疫情衝擊緊繃的神經。

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