發億金庫可愛蛻變　超Q迪士尼造型深受全家喜愛

▲擺脫一般對金庫的印象，發億金庫讓保險箱顏值再升級，推出超Q的迪士尼造型，兼具美感與實用性。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者蒲世芸／採訪報導

顛覆一般對於金庫的冰冷印象，可愛的米奇超Q外型讓人看了都要融化，最重要的是使用者在意的安全性，更是大大提升。將米奇形象融入低調沉穩的配色中，造型平滑俐落加上無接縫設計讓使用更牢固；透過指紋辨識、智慧型馬達自動上鎖和解鎖隱私和安全都全面升級。

▲不同於傳統金庫冰冷的感覺，將米奇融入沉穩配色中，平滑俐落的無接縫設計，讓使用更牢固。（圖／記者張凱喨攝，下同）

使用者周先生說，「我覺得當然最重要可以存放重要物品以外，它的外型也很好看。放在家裡很像是一個裝飾品，不會像以前傳統金庫很冰冷的感覺，然後外型也比較討喜，老婆小孩都很喜歡。」周太太進一步補充提到，「迪士尼造型小朋友好喜歡！另外像以前保險箱都只能放在那種很隱密的地方，可是現在這種還可以當房間的裝飾，兼具美感又很安全；還有超方便的是用指紋就可以打開，不像以前那種很複雜又記不住。」

▲使用者周太太說透過指紋辨識就可以使用，增加安全和便利性，可愛的外型小朋友也超愛。

不僅如此，新一代的熱感應電子鎖隱蔽性更強大，按鍵也不會有磨耗情形；搭配無痕冷光式按鍵鎖，觸碰開啟也都更加便利。發億金庫竹北店長Katie說，「這次跟迪士尼合作就是想要體現年輕活潑、不甘平凡的理念。我們發億金庫在全省北中南都有門市據點，特別是在竹北這一區因為有很多新婚小家庭，雙方都忙於工作，常常會請保母、打掃阿姨來到家中，那也不用擔心貴重物品的存放。另外在品質把關上，它有通過瑞典SP防火認證讓使用者可以用得安全又放心。」

▲新一代的熱感應電子鎖讓隱蔽性更強大，按鍵也不會有磨耗情形。

因為外型討喜吸引不少家庭的目光，無論是大朋友小朋友都超愛，可愛又精緻的造型不只典藏溫馨回憶，更為全家人守護家中的重要資產。

▲討喜的外型無論大朋友小朋友都喜歡，典藏溫馨回憶同時也為全家人守護家中重要資產。

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