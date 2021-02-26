　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

發億金庫可愛蛻變　超Q迪士尼造型深受全家喜愛

▲擺脫一般對金庫的印象，發億金庫讓保險箱顏值再升級，推出超Q的迪士尼造型，兼具美感與實用性。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者蒲世芸／採訪報導

顛覆一般對於金庫的冰冷印象，可愛的米奇超Q外型讓人看了都要融化，最重要的是使用者在意的安全性，更是大大提升。將米奇形象融入低調沉穩的配色中，造型平滑俐落加上無接縫設計讓使用更牢固；透過指紋辨識、智慧型馬達自動上鎖和解鎖隱私和安全都全面升級。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲不同於傳統金庫冰冷的感覺，將米奇融入沉穩配色中，平滑俐落的無接縫設計，讓使用更牢固。（圖／記者張凱喨攝，下同）

使用者周先生說，「我覺得當然最重要可以存放重要物品以外，它的外型也很好看。放在家裡很像是一個裝飾品，不會像以前傳統金庫很冰冷的感覺，然後外型也比較討喜，老婆小孩都很喜歡。」周太太進一步補充提到，「迪士尼造型小朋友好喜歡！另外像以前保險箱都只能放在那種很隱密的地方，可是現在這種還可以當房間的裝飾，兼具美感又很安全；還有超方便的是用指紋就可以打開，不像以前那種很複雜又記不住。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲使用者周太太說透過指紋辨識就可以使用，增加安全和便利性，可愛的外型小朋友也超愛。

不僅如此，新一代的熱感應電子鎖隱蔽性更強大，按鍵也不會有磨耗情形；搭配無痕冷光式按鍵鎖，觸碰開啟也都更加便利。發億金庫竹北店長Katie說，「這次跟迪士尼合作就是想要體現年輕活潑、不甘平凡的理念。我們發億金庫在全省北中南都有門市據點，特別是在竹北這一區因為有很多新婚小家庭，雙方都忙於工作，常常會請保母、打掃阿姨來到家中，那也不用擔心貴重物品的存放。另外在品質把關上，它有通過瑞典SP防火認證讓使用者可以用得安全又放心。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲新一代的熱感應電子鎖讓隱蔽性更強大，按鍵也不會有磨耗情形。

因為外型討喜吸引不少家庭的目光，無論是大朋友小朋友都超愛，可愛又精緻的造型不只典藏溫馨回憶，更為全家人守護家中的重要資產。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲討喜的外型無論大朋友小朋友都喜歡，典藏溫馨回憶同時也為全家人守護家中重要資產。

►更多發億金庫保險箱看這裡 https://www.renpu.com.tw/

ET快訊
李立群證實二女兒分手黑人男友！ 被酸「一定很爽」高EQ回應
快訊／天下第一分局集體收賄503萬　2警+10酒店業者遭起訴
蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　每年都死人！警曝巡邏潛規則
iPhone 13終於拔掉瀏海？庫克：iPhone將迎來令人

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

智慧科技上身！發億金庫顏值再進化　可簡約可奢華為生活美感加分

揭密最大金庫！銀樓被搶到怕轉行　6成銀行金庫都用他的

冰箱不是保險箱！優格拆了不封口…專家嘆「6NG行為」：細菌暴增20倍

發億金庫可愛蛻變　超Q迪士尼造型深受全家喜愛

累到身體莫名痠痛？筋膜修復及瑜珈伸展　隨時隨地舒緩放鬆

文具控快收入清單！「可站立」便條紙、小熱狗橡皮擦　每一件都想打包

小7新方案！每月1日自帶杯現折5元　CITY系列飲品優惠全適用

天天女神價！東森購物「玩美女神節」　優惠激殺38折起

漫威迷為之瘋狂！發億金庫顏值再升級　多款漫威英雄任你挑

拉麵布丁、乳牛包超療癒！超商最新罪惡甜點一次看　還有芋泥系列

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

機車環島！他沿途記錄台灣之美 俯瞰壯麗景色：人生必去的旅行

大量「神奇灰泡泡」冒阿根廷海岸 像咖啡上的奶泡...遊客爽躺瘋玩

發億金庫可愛蛻變　超Q迪士尼造型深受全家喜愛

累到身體莫名痠痛？筋膜修復及瑜珈伸展　隨時隨地舒緩放鬆

文具控快收入清單！「可站立」便條紙、小熱狗橡皮擦　每一件都想打包

小7新方案！每月1日自帶杯現折5元　CITY系列飲品優惠全適用

天天女神價！東森購物「玩美女神節」　優惠激殺38折起

漫威迷為之瘋狂！發億金庫顏值再升級　多款漫威英雄任你挑

拉麵布丁、乳牛包超療癒！超商最新罪惡甜點一次看　還有芋泥系列

10大療癒設計創意文具　文具控失心瘋找代購也要入手

只花200就中特斯拉！全聯福袋雙頭獎得主現身　幸運之神落在桃園高雄

外交官也難逃肛拭子檢測！美國怒了　秒提抗議「下令拒絕採檢」

吳釗燮吊「懸臂護具」赴立院總質詢　蘇揆下令僅3理由今可缺席

全台唯一！華航首奪「航空業銀獎」　全球僅6家航空公司列年鑑

歐霸16強出爐英超3隊有望上演內戰　3支歐冠球隊提前出局

慶富造海軍獵雷艦「詐貸63億」！老董陳慶男二審仍重判25年

藻礁公投》翁達瑞／公投文字不老實　「重啟核四」恐成替代方案！

台中台灣大道路樹暗夜斷裂砸地　2騎士閃不過衰撞倒地車毀人傷

境外散播「國安局違法監聽」　邱太三：陸對台政治作戰應越少越好

599元爽玩六福村！228連假「4人同行」超殺優惠　劍湖山只要99元

秒到流星花園！全台最美校園黃金雨來襲　金黃地毯必拍景深美照

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

消費熱門新聞

10大療癒設計創意文具　讓文具控失心瘋

拉麵布丁超酷！超商最新甜點懶人包

麥當勞限時3天送大麥克買1送1券！

小7新方案！每月1日自帶杯折5元

東森購物「玩美女神節」　激殺38折起

只花200就中特斯拉！全聯頭獎得主現身

最萌家庭常備藥日台限定療癒登場

超欠吃！超商限定4大邪惡芋頭甜點

繼光香香雞「雙色地瓜球」出冷凍包了

漫威迷為之瘋狂！發億金庫顏值再升級　多款漫威英雄任你挑

頂呱呱「1斤雞」快閃元宵！

累到身體莫名痠痛？試試筋膜修復

文具控快收入清單　每一件都想打包

更多熱門

相關新聞

漫威迷為之瘋狂！發億金庫顏值再升級　多款漫威英雄任你挑

漫威迷為之瘋狂！發億金庫顏值再升級　多款漫威英雄任你挑

超大型鋼鐵人模型就出現在家裡，一旁還有多款電影英雄公仔超級吸睛！各個價值不斐，這些都是漫威收藏家阿彭師傅的寶貝。

食物可以這樣玩？壽司時鐘看了好餓

食物可以這樣玩？壽司時鐘看了好餓

小熊維尼耳機！超商迪士尼櫻花季登場

小熊維尼耳機！超商迪士尼櫻花季登場

4款春季新品50元起每天小確幸

4款春季新品50元起每天小確幸

《小熊維尼與蜂蜜樹》55周年

《小熊維尼與蜂蜜樹》55周年

關鍵字：

發億金庫金庫保險箱迪士尼

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

55歲的邰智源到底在拚什麼？

台北195帥哥「徵學生」！學經歷嚇壞網：是鬼嗎？

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面