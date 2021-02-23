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爆Q小熊維尼耳機！超商迪士尼櫻花季打造獨家商品　折疊椅超實用

▲▼7-11最新迪士尼櫻花季集點活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11最新迪士尼櫻花季集點活動有超萌小熊維尼、小豬藍牙耳機。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

迪士尼鐵粉們荷包要失守啦！7-11最新迪士尼櫻花季集點活動今起夢幻登場，打造超過30款生活、3C獨家限定商品，其中小熊維尼、小豬造型藍牙耳機超級萌，還有超實用奇奇蒂蒂輕便摺疊躺椅和限量速開遮陽棚，迪士尼鐵粉們一定要收藏。另外全家則是推出皮克斯集點活動，找來胡迪、巴斯光年和三眼怪打造系列公仔。

7-11今起再度聯手迪士尼推出最新「櫻花季集點送」活動，以迪士尼「小熊維尼」和「奇奇蒂蒂」打造一系列戶外出遊野餐必備商品，首波登場的是輕便摺疊野餐躺椅、速開遮陽帳及造型野餐墊，還有造型折疊桌、陶瓷盤2件組和奇奇蒂蒂造型立體置物提藍，另外還有超可愛蛹型睡袋以及藍牙耳機，實用又吸睛。

▲▼7-11最新迪士尼櫻花季集點活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲準備好野餐墊、遮陽棚和折疊椅就能出發野餐了。

▲▼7-11最新迪士尼櫻花季集點活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲甜甜圈坐墊有4種不同的可愛造型。

緊接著明（24）日上午11點711也將展開ibom預購活動，共有多款迪士尼櫻花造型商品，奇奇蒂蒂、小熊維尼、小飛象等等人氣角色粉萌登場，包含文具組、甜甜圈坐墊、柔光香氛燈、無線光學滑鼠及無線鍵盤等，之後也將於部分門市推出矽藻土杯墊、洗漱墊、玻璃吸管等生活周邊。

▲▼7-11最新迪士尼櫻花季集點活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲小熊維尼、小豬藍牙耳機、鍵盤和無線滑鼠讓使用過程變得更加療癒。

▲▼7-11最新迪士尼櫻花季集點活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲還有矽藻土杯墊和玻璃吸管。

全家則是推出「皮克斯」集點活動，找來《玩具總動員》靈魂人物胡迪、巴斯光年以及三眼怪，打造系列角色公仔，其中，超欠收的就是限量200組的胡迪、巴斯光年組裝公仔，2款公仔不僅可以隨心情換臉上表情，就連手指動作、鞋子通通可以任意移動變換，巴斯光年全身更有20處關節可動。

▲超可愛胡迪、巴斯光年組裝公仔。（圖／記者蕭筠攝，下同）

而三眼怪迷必收這款「三眼外星人3人組」，3隻搞笑的三眼怪，手、腳、耳朵通通可以擺姿勢，一共有3種手勢、4種表情包可以換臉、換手，隨意搭配，限量300個；還有2款公仔分別是三眼怪搖搖車及三眼飛碟豪華版，通通都能看到療癒的三眼怪身影，擺在辦公桌上陪上班絕對超療癒，搖搖車限量200個、飛碟款1000組。

▲三眼怪系列公仔。

▲三眼怪絨毛娃娃、靠墊、面紙套等居家療癒用品同步登場。

另外，同步登場的還有三眼怪絨毛娃娃、靠墊、面紙套等居家療癒用品，全部都超欠收，首推三眼怪面紙套，絨毛材質十分舒適且還兼具實用性，限量198個，除外用品也通通限量，像是三眼怪馬卡龍綠絨毛娃娃只有80個、三眼怪戴眼鏡絨毛玩偶100個，三眼怪大臉靠墊100個、三眼怪閃爍眼靠墊80個，數量超稀少，即日起於全家APP開放預購。

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