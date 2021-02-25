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聯華電子捐大林慈濟紫外線機助防疫　協力廠鼎眾加碼捐

▲聯電、鼎眾捐贈三台紫消機器人 大林慈濟醫院添防疫利器。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲聯電、鼎眾捐贈大林慈濟三台紫消機器人，提升醫院防疫能力。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

聯華電子發想捐贈大林慈濟醫院兩台紫外線消毒機器人，消毒機製造商MEDILAND鼎眾更受聯電善心感召加碼一台。大林慈濟院長賴寧生25日捐贈儀式感謝兩企業善舉，為來將提供雲嘉民眾更安全無虞的醫療服務。

紫外線消毒機器人的聯合捐贈儀式由聯電人資長陳進雙代表董事長洪嘉聰出席捐贈，他表示，從去年疫情爆發開始，聯電即在第一時間伸出援手，率先捐贈紫外線消毒機器人予臺北慈濟醫院，有鑑於南部醫療資源較匱乏，此次願意再捐贈二台紫外線消毒機器人予大林慈濟醫院，希望透過醫療級高階滅菌設備，實質提升院內防護等級。

▲聯電、鼎眾捐贈三台紫消機器人 大林慈濟醫院添防疫利器。（圖／大林慈濟醫院提供）

聯電協力廠商鼎眾也響應，出席捐贈儀式的鼎眾公司江欣惠董事表示，從疫情爆發至今，聯電已捐出近10部消毒機器人給各界醫院。身為慈濟多年的醫療顧問，此次受到聯電洪董事長的善舉感召，鼎眾為醫療設備商責無旁貸，應當共同響應捐贈。

▲聯電、鼎眾捐贈三台紫消機器人 大林慈濟醫院添防疫利器。（圖／大林慈濟醫院提供）

鼎眾公司產品經理謝祥元表示，此次捐贈的新型設備，讓紫外線滅菌光能更貼近環境中常接觸表面，快速並有效抑制微生物的生長，可適用於醫院加護病房、隔離病房、急診室、篩檢站、手術室等高風險區域，且僅需5至15分鐘即可完成消毒流程，比傳統紫外線消毒方式動輒2至8小時更有效率。

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