台灣缺水恐重創晶片業！水庫只夠用30天　台積電緊急出動水車救急

▲台灣連月來的乾旱天氣竟對晶片業造成巨大影響。（組圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

全球晶片短缺，原本台灣承諾，將加速生產晶片以幫助各國化解危機，但現在台灣卻正面臨數十年來最嚴重乾旱的威脅，讓科技製造商擔心，晶片生產會受到影響，進而導致全球供應鏈愈發緊張。

綜合《日經亞洲評論》、路透社等報導，台灣是晶片行業中，僅次於美國的第二大生產國。不過生產晶片需要大量用水，台灣最近卻正處於旱季，水庫的水位非常低，只能供應人們使用30至60天，讓晶片的產製陷入危機。

▲單只台積電一家的每日用水量就高達15.6萬噸。（圖／路透）

台灣政府在25日再次對幾個重要製造商所在的城市發布用水限制，例如嘉義市和台南市的製造商將被要求減少7%的用水量。當局也已削減對農業的水供應，好讓工業和住宅有足夠的水可用。

不過單只台積電一家公司，每天用水量就高達15.6萬噸，約佔台灣北中南各地科學園區用量的1/3，因此該公司已在本週啟動應急計劃，調度水車向全島各地的生產基地供水。

▲為了確保晶片產量與品質，多家公司已出動水車應急。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

台灣第二大代工晶片製造商聯華電子（UMC）的劉志東表示，該公司也從25日開始出動水車以支持其生產，「由於節水率需要提高到11%，我們需要靠著水車的支持才能保證產量，目前我們只需要增加一小部分的水，但公司會根據不同情況做出相應調整」。

而蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）的顯示器供應商友達光電則準備了一系列節水措施，包括減少製造業、員工餐廳和洗手間的用水，以確保水情更加吃緊的時候，產線仍能維持運營。

據知情人士透露，「水質對晶片生產至關重要，它甚至可能會影響晶片的性能，所以公司一定要非常小心地處理此事。到目前為止，情況還在可控制的範圍內，不過如果台灣持續不下雨到5月底的話，那就是一個大問題。」

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