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春節醫療不打烊　大林慈濟及長庚醫院任重度級急救責任醫院

▲▼ 2021回嘉真好，嘉義縣醫療不打烊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣衛生局春節期間將成立防疫及緊急災害應變小組 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應春節7天長假及新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣衛生局召集轄區醫療機構開會訮議提升過年期間防疫與急重症醫療體系整備，並協調各醫院於除夕至初五提供防疫門診及24小時急診服務，另有16家診所初一至初三提供門診服務，大埔鄉及阿里山鄉有提供365天全年無休的IDS醫療服務計畫，強化偏鄉醫療服務。

今年農曆春節假期自2月10日至2月16日止，醫院、診所門診減少，急診就醫民眾恐將增加，衛生局召開「春節急診醫療暨新冠肺炎防疫應變會議」，請醫院加強農曆春節急診應變機制，協調2家醫院提供3天新冠肺炎自費採檢服務，加設防疫特別門診、戶外採檢站，對於疑似個案立即指引至分流看診區域候診，自主健康管理個案有就醫需求者，啟用通訊診療，降低傳播風險，並持續加強醫療機構嚴格門禁控管，民眾需刷健保卡後，才能進入醫療院所，加強詢問就醫史、接觸史、旅遊史、職業別，訪客探視每天限1時段30分鐘、每次限2名，陪病(含照顧服務員)限1名，另增加急診與防疫人力調度備援，確保醫院急診正常運作，維護醫院及病人醫療品質。

▲▼ 2021回嘉真好，嘉義縣醫療不打烊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局春節期間將成立防疫及緊急災害應變小組，處理各類緊急災害與疫情，也與消防局及轄內4家急救責任醫院，以及南區緊急醫療災難應變指揮中心共組緊急醫療救護網絡，各急救責任醫院提供部分科別門診、防疫、類流感特別門診及24小時急診服務，即時處置緊急傷病患，對於急性腦中風、急性冠心症、大量傷病患等，落實網絡相互支援功能與轉診機制，維持急重症照護量能。

嘉義縣重度級急救責任醫院（大林慈濟醫院及嘉義長庚醫院）已於醫院急診室出入口明顯處、醫院網頁、衛生局網頁及衛生福利部公告急診即時訊息(等待看診人數、等待推床人數、等待住院人數及等待加護病床人數)，衛生福利部中央健康保險署也有「全民健保行動快易通App」供民眾參考。

衛生局代理局長趙紋華呼籲民眾依分級醫療觀念，輕症者就近在社區診所就醫，相關資訊請至衛生局網頁查詢，避免集中至醫院急診及不必要的陪病或探病，以視訊或電話方式替代實地探視，出入八大類人潮擁擠或密閉場所，請佩戴口罩，落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，遵守相關規範。

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