圍裙取代白袍！　名醫手術刀換菜刀…做出蔬食美味健康料理

圖／慈濟基金會提供、文／林佳予

「選料、切菜、下鍋、烹飪、擺盤」一盤盤色香味俱佳的蔬食料理，出自於拿手術刀出身的醫院院長煮出的拿手好菜，原來名醫也是掛保證的蔬食料理高手，2020國際慈濟人醫年會課程，這一堂動態的蔬食料理秀，透過直播影像的傳送，從廚房到講堂精彩的互動，呈現的，是醫者護身的仁心；展現的，是大醫王愛護萬物眾生的慈悲心。

「圍裙取代醫師袍，廚房取代開刀房、名醫手術刀換成良廚菜刀」，林欣榮、趙有誠、簡守信、賴寧生，他們分別是花蓮、臺北、臺中、大林慈濟醫院院長，在2020國際慈濟人醫年會別具風格的課程下，透過視訊與全球及花蓮靜思堂課程講堂連線，以動態互動方式宣導蔬食理念。



▲臺中慈院院長簡守信（中）親自烹煮的蔬食料理值得品嚐。

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2020國際慈濟人醫年會特別安排「素食面面觀」課程，在講堂內，慈濟醫療法人執行長林俊龍指出，比較葷素食者，素食者罹患痛風的比例比葷食者低40~70%，發炎指數也較低，所以罹患癌症的比例也降低。林俊龍提及，「老祖宗說『病從口入』，要健康，一是要避開菸酒毒等毒素，二是要吃乾淨的食物，也就是低鹽、低糖、低油、高纖，所以素食飲食是健康的飲食方式。」

而對於痛風不能吃黃豆（豆類）的傳言，大林慈濟醫院副院長林名男指出：「黃豆可以盡量吃，而且黃豆算是優質蛋白質」。



▲大林慈院院長賴寧生（左）親自烹煮的蔬食料理色香味俱全。

關於吃素會不夠營養的迷思，林俊龍提及，「營養有六大營養素：水、醣類、蛋白質、脂肪、礦物質、維生素；各種豆類都可提供蛋白質，而黃豆一兩等同二兩瘦肉的的蛋白質，且動物性的飽和性脂肪對身體不好，例如室溫下會變固體的豬油、牛油，這些是攝取黃豆時不會有的。



▲臺北慈院院長趙有誠（左）親自烹煮的蔬食料理強調健康美味。

講堂內正式蔬食健康分享，其實也同步透過視訊在直播來自講堂附近不遠的花蓮靜思堂廚房內的動態，那是由花蓮、臺北、臺中、大林等四家慈濟醫院院長下廚烹煮蔬食的動態畫面呈現。透過直播畫面的呈現，這群平常拿聽診器、手術刀的良醫，個個都成了能煮會炒的良廚，一盤盤色香味俱全的蔬食料理，從選料、切菜、下鍋、烹飪、擺盤全都錄，每人兩道蔬食料理，當這些料理呈現在學員及鏡頭面前時，驚嘆聲與掌聲不斷，因為這群術業有專攻的醫師不僅是良醫，更是能落實蔬食護生與護生的大醫王。

2020國際慈濟人醫年會「素食面面觀」課程，在歡笑與收穫滿滿及掌聲不斷中，劃下圓滿句點。



▲花蓮慈濟醫院院長林欣榮(中)做起蔬食料理頗有大廚架勢。