　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

圍裙取代白袍！　名醫手術刀換菜刀…做出蔬食美味健康料理

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2020國際慈濟人醫年會課程，透過直播，拿手術刀的院長親自下廚呈現蔬食，醫師也用專業說明蔬食最營養健康。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供、文／林佳予

「選料、切菜、下鍋、烹飪、擺盤」一盤盤色香味俱佳的蔬食料理，出自於拿手術刀出身的醫院院長煮出的拿手好菜，原來名醫也是掛保證的蔬食料理高手，2020國際慈濟人醫年會課程，這一堂動態的蔬食料理秀，透過直播影像的傳送，從廚房到講堂精彩的互動，呈現的，是醫者護身的仁心；展現的，是大醫王愛護萬物眾生的慈悲心。

「圍裙取代醫師袍，廚房取代開刀房、名醫手術刀換成良廚菜刀」，林欣榮、趙有誠、簡守信、賴寧生，他們分別是花蓮、臺北、臺中、大林慈濟醫院院長，在2020國際慈濟人醫年會別具風格的課程下，透過視訊與全球及花蓮靜思堂課程講堂連線，以動態互動方式宣導蔬食理念。

▲▼2020國際慈濟人醫年會課程，透過直播，拿手術刀的院長親自下廚呈現蔬食，醫師也用專業說明蔬食最營養健康。（圖／慈濟基金會提供）
▲臺中慈院院長簡守信（中）親自烹煮的蔬食料理值得品嚐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2020國際慈濟人醫年會特別安排「素食面面觀」課程，在講堂內，慈濟醫療法人執行長林俊龍指出，比較葷素食者，素食者罹患痛風的比例比葷食者低40~70%，發炎指數也較低，所以罹患癌症的比例也降低。林俊龍提及，「老祖宗說『病從口入』，要健康，一是要避開菸酒毒等毒素，二是要吃乾淨的食物，也就是低鹽、低糖、低油、高纖，所以素食飲食是健康的飲食方式。」

而對於痛風不能吃黃豆（豆類）的傳言，大林慈濟醫院副院長林名男指出：「黃豆可以盡量吃，而且黃豆算是優質蛋白質」。

▲▼2020國際慈濟人醫年會課程，透過直播，拿手術刀的院長親自下廚呈現蔬食，醫師也用專業說明蔬食最營養健康。（圖／慈濟基金會提供）
大林慈院院長賴寧生（左）親自烹煮的蔬食料理色香味俱全。

關於吃素會不夠營養的迷思，林俊龍提及，「營養有六大營養素：水、醣類、蛋白質、脂肪、礦物質、維生素；各種豆類都可提供蛋白質，而黃豆一兩等同二兩瘦肉的的蛋白質，且動物性的飽和性脂肪對身體不好，例如室溫下會變固體的豬油、牛油，這些是攝取黃豆時不會有的。

▲▼2020國際慈濟人醫年會課程，透過直播，拿手術刀的院長親自下廚呈現蔬食，醫師也用專業說明蔬食最營養健康。（圖／慈濟基金會提供）
▲臺北慈院院長趙有誠（左）親自烹煮的蔬食料理強調健康美味。

講堂內正式蔬食健康分享，其實也同步透過視訊在直播來自講堂附近不遠的花蓮靜思堂廚房內的動態，那是由花蓮、臺北、臺中、大林等四家慈濟醫院院長下廚烹煮蔬食的動態畫面呈現。透過直播畫面的呈現，這群平常拿聽診器、手術刀的良醫，個個都成了能煮會炒的良廚，一盤盤色香味俱全的蔬食料理，從選料、切菜、下鍋、烹飪、擺盤全都錄，每人兩道蔬食料理，當這些料理呈現在學員及鏡頭面前時，驚嘆聲與掌聲不斷，因為這群術業有專攻的醫師不僅是良醫，更是能落實蔬食護生與護生的大醫王。

2020國際慈濟人醫年會「素食面面觀」課程，在歡笑與收穫滿滿及掌聲不斷中，劃下圓滿句點。

▲▼2020國際慈濟人醫年會課程，透過直播，拿手術刀的院長親自下廚呈現蔬食，醫師也用專業說明蔬食最營養健康。（圖／慈濟基金會提供）
▲花蓮慈濟醫院院長林欣榮(中)做起蔬食料理頗有大廚架勢。

ET快訊
超好評「積雪草小金瓶」兩罐599元　瞬效修護效果好神
吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼　曝《玩很大》走向
快訊／中秋人倫悲劇！　雲林80歲老爸失手打死兒子
小鬼露笑容入夢「坐陽台吊椅搖啊搖」　吳宗憲慟：他喊我憲哥
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台流動賣「孟婆湯」！這攤讓你留下美好、忘卻悲傷憂

LIVE／國5北返車潮估「塞到晚上6點」　高公局最新說明

圍裙取代白袍！　名醫手術刀換菜刀…做出蔬食美味健康料理

滅火器金曲抱獎！陳其邁傳訊賀「等你回來」　楊大正暖喊：愛你

小時候太黏爸爸！母吃醋罵女兒「怎不快死」　她心碎：我是多餘的

江蕙蟬聯4屆歌后！　2003年後「不報最佳女歌手」原因曝光

收假日國3自小客與砂石車擦撞　三鶯塞到土城車速剩31公里

國慶連假颱風恐攪局！氣象局曝未來3路徑：可能影響北台灣

正妹女兒台大畢業！越配母女談越南中秋習俗　分享家鄉味

公費流感疫苗5日開打　6個月內嫩嬰父母、50歲以上民眾可接種

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

Ella黑色辣馬甲「緊到肋骨要裂掉」　徐若瑄兒子嘴超甜：媽媽紅毯第一美！

林俊傑LIVE飆高音《一千年以後》　網狂推「行走CD」真的來了

持修激動搶下「金曲最佳新人」　曝最大心願求張惠妹讓我剪頭髮：吹頭很累！

金曲31／ØZI.9m88合作飆唱《B.O.》！　「夜店搬上台」一鏡到底超精彩

噴槍點整排！朝馬路放沖天炮　台南2屁孩PO網炫「挑戰公權力」

全台流動賣「孟婆湯」！這攤讓你留下美好、忘卻悲傷憂

LIVE／國5北返車潮估「塞到晚上6點」　高公局最新說明

圍裙取代白袍！　名醫手術刀換菜刀…做出蔬食美味健康料理

滅火器金曲抱獎！陳其邁傳訊賀「等你回來」　楊大正暖喊：愛你

小時候太黏爸爸！母吃醋罵女兒「怎不快死」　她心碎：我是多餘的

江蕙蟬聯4屆歌后！　2003年後「不報最佳女歌手」原因曝光

收假日國3自小客與砂石車擦撞　三鶯塞到土城車速剩31公里

國慶連假颱風恐攪局！氣象局曝未來3路徑：可能影響北台灣

正妹女兒台大畢業！越配母女談越南中秋習俗　分享家鄉味

公費流感疫苗5日開打　6個月內嫩嬰父母、50歲以上民眾可接種

溫馨中秋　台南市長黃偉哲夫人劉育菁代赴嘉義梅山關心修繕慶完工

南韓必喝首爾牛奶的「沙龍奶茶」　伯爵茶、阿薩姆讓茶香更入味

又是抹茶山！男遇大霧折返迷路　15搜救人員隔天找到他

歡迎來到綠色地獄！奧迪推出R8限量特仕版　2.1秒加速破百

中職／金曲歌王流氓阿德開唱　開球拉弓夢想成真

孟子第73代孫女「近距離自拍」鏡頭對準胸！　感謝文祭出超兇福利…網暈了

驚人商機！iOS 14開放用戶設計App圖示　有人1週大賺407萬元

典寶溪黑了！遭傾倒廢棄物　韓國瑜子弟兵轟高市府鬆散：邁擱騙

矽谷科技人「就地避難」　買房需求大不同！空間格局超越交通便利

不捨唐禹哲！豆花妹殺青哭了「畢竟是我第一次」吐拍攝5個月心情

法鬥自摔回過神竟怪 同伴氣到「叫兄弟」包圍嗆聲

生活熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

降10°C大雨來了！下周恐颱風逼台

跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價

揪男友「劇烈運動」　23歲女卵巢破裂

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

陸男偷渡金門體溫39.1度　快篩結果出爐

好市多快速結帳攻略！他逛台中店「1個半小時」收工

30歲男友「薪水30K↓」　她月賺6萬不敢生：鬼敢嫁給你？

國慶連假颱風恐攪局！氣象局曝3路徑

快訊／台中凌晨4.1地震　最大震度3級

穿蕾絲來取餐！外送員「眼神不受控」遭留負評狂喊冤

綁匪「聲音熟悉」被認出⋯下場慘

不熟的人烤肉尷尬？網：「帶對東西」都是朋友

更多熱門

相關新聞

Ai取代專業？醫療大數據讓人工智慧有智慧

Ai取代專業？醫療大數據讓人工智慧有智慧

「科技始終來自人性。」隨著科技發展，人類的生活越來越便利，手機內有人工智慧助手；汽車也有了自動駕駛功能。在醫療領域，也出現許多人工智慧輔助的醫療器材與軟體。到底是科技引領醫療改變，還是醫療帶著科技改變？

認識新冠病毒　中研院院士賴明詔為醫師講課

認識新冠病毒　中研院院士賴明詔為醫師講課

「產後憂鬱」一表懂狀況　醫師：超過10分需就醫

「產後憂鬱」一表懂狀況　醫師：超過10分需就醫

被騙２次醒不來　50歲大媽：不差幾十萬啦

被騙２次醒不來　50歲大媽：不差幾十萬啦

關鍵字：

慈濟人醫會醫師蔬食林俊龍簡守信林欣榮趙友誠賴寧生林名男心臟科權威

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

60歲翁向老婆求歡3年都被拒　中秋逼看護腿打開：我給錢

川普確診！他預言中秋後變盤4區間

女友長相遭攻擊　瘦子出聲護愛！

金曲獎／代領正妹車頭燈開超亮！

持修「長髮齊劉海」進男廁「整排轉頭看」嚇到尿不出：有上過女廁

為賺504元！　打工男熱氣球「高空直直墜落」當場死亡

小鬼遺物義賣600張號碼搶光被罵翻！妹妹罕見怒了

瘦子首度放閃女友　罕曬「手牽手甜照」...護愛告白：My Queen！

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」絕美畫面曝光！

艾瑞絲穿「透視戰服」現身孫生慶生趴！

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

合歡山塞爆照瘋傳　遊客嚇到退房

40歲大叔月領24K！高中妹想嫁：很上進

睡醒見「包皮外翻」嚇傻！崩潰怒揪狼室友

更多

最夯影音

更多
護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸
黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面