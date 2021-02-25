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境外勢力指控蔡英文162筆「監聽」　名單竟有江啟臣、死亡15年董座

▲▼境外勢力假帳號指控蔡英文政府監聽黨公職、外交與軍事人士。（圖／推特帳號）

▲境外勢力假帳號指控蔡英文政府監聽黨公職、外交與軍事人士。（圖／推特帳號）

記者陶本和／台北報導

國安局近日接獲檢舉，有自稱國安人士透過匿名假帳號，以網路社群貼文、投書方式爆料，散播國安局不法監聽黨政公職、外交人員等。對此，國安人士從散播的資料分析，內容錯誤百出，不僅出現簡體字、職銜搞錯，還監聽已往生長達15年的科技公司董座。

國安局從去年底開始追查，發現錯假資訊最早於109年以網路假帳號於「澳門流動社區CyberCTM.com」及「香港討論區」貼文發布，並同步以假冒東歐人士的「Anna Williams」推特帳號推文；近日境外勢力更改以媒體爆料投書形式廣傳多家媒體，許多媒體人都有收到相關文件。

對此，國安高層分析，近期各家都有接獲一份資料，署名「iis iis」的發信者，是在2月5日寄送電子郵件給台、美、日、法、新、港等78組電子郵件帳號，自稱在國安局任職22年，並附上一份文件名單，指控國安局從102年8月至109年5月執行162筆監聽。

事實上，該片文章在去年10月就已透過假帳號張貼於港澳論壇，該名單最早至少於2020年10月17日已在「澳門流動社區」、「香港討論區」網頁出現，並在推特帳號「Anna Williams」轉貼。國安高層指出，這並未引起媒體的注意或廣泛轉傳，操作方近日轉由以媒體爆料形式操作。

國安高層指出，「Anna Williams」明顯是假帳號，推特介紹是保加利亞文，55次的轉推文也多是東歐語系的假帳號；而該帳號唯一一篇推文，就是轉載香港討論區的連結。

此外，進一步檢視名單，國安高層指出，內容出現多處使用中國用語，且錯誤百出。首先，文中許多中國用語和「簡繁轉換」的錯誤，可是沒有檢查相關人名、國名等專有名詞的正確性，好比「對史瓦濟蘭王國大使館監聽」、「斯威士蘭駐臺灣大使」，都不是台灣對史瓦帝尼王國的正式稱呼。

台灣其實早在2018年4月就已經配合史國官方正名政策，由「史瓦濟蘭」改稱「史瓦帝尼」，「斯威士蘭」則為中國大陸的譯名。此外，內容中台灣習慣稱呼的「國立政治大學」，也變成「台灣政治大學」，而「內政部警政署花蓮港務員警總隊刑事員警隊」也非「內政部警政署花蓮港務警察總隊」，明顯都是中國大陸用語。

在內容方面，更有職銜錯誤，甚至監聽亡者的狀況，好比「於民國 105 年 8 月起，對國民黨名譽主席洪秀柱監聽」。國安高層表示，2015 年 1 月時任黨主席朱立倫就已經以黨章未規定為由，取消了「榮譽主席」頭銜；「新黨名譽主席郁慕明」新黨設有「榮譽主席」頭銜，「名譽主席」也是中國用語

另外，根據流出的內容指出，「於民國 107 年 2 月起，對富爾特科技股份有限公司董事長劉雙華監聽」，但經過國安單位查證，劉雙華董事長早在2006年5月11日即已病逝

時序方面，內容提到「於民國 105 年 12 月起，對國民黨主席江啟臣監聽」。不過，江啟臣在2020年3月9日才擔任黨主席；而「國 105 年 12 月起，對立法委員吳斯懷監聽」一事，吳斯懷是在2020年2月1日才就任立委，時序上也完全錯誤。

國安高層分析，其背後目的，是近來中國大陸對台「認知作戰」的手法翻新，包括招募台灣人員去受訓，也開始在推特（國際社群）操作攻擊台灣國際關係的內容，並且透過以真亂假、以假亂真的認知作戰的模式，企圖操作台灣朝野政黨的嚴重對立，以及破壞台灣與邦交國或其他民主盟友的互信合作，目的在於讓台灣內部陷入黨政風暴，也釀成台灣的外交風暴。

國安高層指出，選擇蔡英文政府國安人事團隊交接之際，發動此一「認知作戰」，不無給甫就任的國安新部署「下馬威」的意味，但從手法跟內容來看，反而是「露馬腳」；不過，國安局在去年10月起便密切關注相關的發展，在日前接獲檢舉後，也迅速應處，洞悉拆解中國大陸認知作戰的意圖。

▼國安局大門。（圖／取自Google街景）

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