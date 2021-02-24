嘉警破最大宗大麻案　署長陳家欽南下慰問並要求揪出源頭

▲警政署長陳家欽親赴嘉縣，由朴子分局偵查隊長侯宗文說明。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局破獲近年最大宗栽種製造大麻工廠案，總計查獲大麻活株1421株、乾株227株、乾燥大麻花逾4公斤等，成功遏止毒品流入市面，內政部警政署署長陳家欽24日特地南下蒞臨嘉義，嘉勉偵辦有功人員多日來積極佈線查緝之辛勞，激勵團隊工作士氣。

▲陳家欽聆聽嘉義縣警局長廖訓誠說明起出毒品物件。（圖／嘉義縣警局提供）

該案專案小組偵辦同仁歷時3個多月的跟監埋伏，一舉查獲不法犯嫌及數量極為龐大的大麻植株、成品等，有效攔阻毒品流入市面，署長陳家欽除表達肯定與嘉勉之意，並指示應持續向上溯源追查大麻植株來源及向下清查大麻成品流向，特別是查緝過程中發現嫌犯分工明確，種植數量龐大，甚至查扣罕見的大麻成品包裝容器及標籤等，指示專案小組人員應擴大清查此一集團之販毒分工結構，擴大追查其他在逃共犯。

▲陳家欽親赴嘉縣，慰勞大麻案有功人員。（圖／嘉義縣警局提供）

署長陳家欽特別指出，這是第二次前來嘉義縣警局慰勉同仁偵破重大毒品案件，上一次前來慰勉同仁是去年6月份偵破11萬包新興毒品咖啡包案，此次再次查獲大宗毒品案件，除肯定同仁優異表現外，亦請刑警大隊應注意嘉南地區毒品販運趨勢。

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