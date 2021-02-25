彰化「王功漁火節」擲沒筊！和海牛節一起辦　福海宮媽祖允了

▲縣長王惠美到福海宮為王功漁火節舉辦日期擲筊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府為辦理「王功漁火節」活動，今(25)日上午在王功福海宮舉行擲筊祈福儀式，由縣長王惠美及福海宮主委林益模等人與會陪同，經過三輪擲筊後，都未能得到連續3個允筊，王惠美改問合併舉辦王功漁火節與海牛節，1個月後再請示，也期待整合後能帶動地方產業更加熱鬧、更繁榮，獲得媽祖允杯。

▲福海宮供奉的聖母媽祖。

彰化縣政府每年活動於舉辦前，皆會到王功福海宮舉行擲筊祈福儀式，以求活動如期登場順利舉行，並祈求國泰民安、風調雨順，去年疫情嚴峻，彰化縣政府也針對是否續辦「2020王功漁火節」，2度到王功福海宮擲筊，在6月份時果真疫情也緩解，當時也擇定8月15日及8月16日(農曆6月26日及6月27日)登場。

今天在現場，由王惠美擲筊請示媽祖擇定「2021王功漁火節」活動舉辦日期，王惠美說，今日原本是要擲筊確認王功漁火節舉辦的日期，但是，福海宮媽祖很靈驗，另有啟示，希望縣府將王功漁火節以與全台唯一的國際海牛文化節等，予以整合通盤考量後，1個月後再請示，也期待整合後能帶動地方產業更加熱鬧、更繁榮。

農業處指出，王功漁火節聞名全國，每年皆能吸引很多遊客熱情參與，不僅為地方注入熱鬧氣氛，帶動地方經濟產業發展，也為彰化縣整體城市增添觀光魅力。

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