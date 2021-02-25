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綠色和平：漁業產值30年蒸發279億　魚種15年減少了105種

▲▼綠色和平：漁業產值30年蒸發279億。（圖／綠色和平提供）

▲綠色和平拿出數據表示，漁業產值30年蒸發279億。（圖／綠色和平提供）

記者許展溢／台北報導

綠色和平今（25日）指出，年假前走訪各地魚市，發現瀕危稀有魚種在其中，反映出近海管理缺失，盤點台灣沿近海漁業狀況與海洋資源養護措施後，發現近海漁業存在漁獲量下降、魚種消失和產業經濟產值崩跌等三大危機，並端出數據直指漁業產值30年來蒸發約279億，魚種15年來更少了105種。

綠色和平表示，根據漁業署統計，台灣沿近海漁業產量與產值雙雙在80年代達到高峰，年產量約40萬公噸，自此逐年下降，近15年的年產量皆不足20萬公噸，2019年下跌超過五成約52%。經物價指數校正後，產值則是從最高峰的1989年約454億元跌至2019年約175億元，30年來蒸發約279億台幣。

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▲▼綠色和平：漁業產值30年蒸發279億。（圖／綠色和平提供）

▲▼綠色和平指出，魚種近15年從142種銳減至37種。（圖／綠色和平提供）

▲▼綠色和平：漁業產值30年蒸發279億。（圖／綠色和平提供）

綠色和平接著提到，根據中研院團隊在北部海域長期採樣的結果，也發現魚種近15年從142種銳減至37種，數量大幅減少，顯示魚源已枯竭，檢視政府部門多年來對沿近海漁業資源的管理措施，無法挽救近海沒有魚的頹勢，漁民生計困頓之外，也造成生物多樣性危機。

中央研究院生物多樣性研究中心前主任邵廣昭指出，研究海洋保護區多年，根據相關單位提供的數據，台灣的海保區雖有8.16%，但台灣對海洋保護區的定義和覆蓋面積比例的計算方式不同，若以現行IUCN標準計算，數字將更低，現行的海洋保護區尚未能落實管理與取締，加上缺乏長期的生態調查監測與管理成效的評估，多數保護區形同「紙上公園」，整體而言無法發揮應有的成效。

▲▼綠色和平：漁業產值30年蒸發279億。（圖／綠色和平提供）

▲綠色和平呼籲政府趕快通過海保法，才能有效落實保育等工作。（圖／綠色和平提供）

綠色和平最後更呼籲台灣政府須儘速通過已經耽擱許久的《海洋保育法》草案，盼海洋保育署能積極推動海洋保護區的業務，包括整合丶協調各相關部會，加強生態監測、資料分享、落實管理以及其保育成效的檢討評估工作，並致力於與國際標準接軌，在2030年前於台灣周遭海域成立30%的海洋保護區，讓海洋可以恢復生物多樣性。

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