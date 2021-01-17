外埔漁港獲「秘密客嚴選獎」　關鍵曝：環境讓人眼睛一亮

▲宜蘭烏石漁港。（圖／東北角風管處提供）



記者許展溢／台北報導

漁業署去年舉辦金鑑漁港活動，包含9個由漁業署與縣市政府代管的第一類漁港以及21個各縣市政府管理的第二類漁港，在專家學者現場評估與5萬多民眾認卷填寫參與下，嚴選出星級認證，結果12月出爐，其中，有8個漁港榮獲特優獎，如最佳人氣獎、秘密客嚴選等，但關鍵是什麼？漁業署特別一次說清楚。

漁業署表示，南方澳、澳底漁港獲「漁作薪傳獎」，南方澳漁港於日據時代開始便為熱絡傳統漁業作業至今，此次漁港環境評鑑南方澳漁港展現非常重要指標，將環境整理良好，同時亦吸引更多觀光客遊覽。澳底漁港於民國41年起重新修建後，成為新北貢寮區最大的漁業作業基地，從事近海漁業所需之生產工具多樣，且在魚市場運作熱絡下，仍能維持環境良好狀態，實屬不易。

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▲彰化王功漁港。（圖／彰化縣政府提供）



「多元發展獎」的烏石和永安漁港，烏石漁港為東北角賞鯨及龜山島遊憩船重要基地，每逢假日遊客數量大，造成環境髒亂與污染不易維持整理，本次評鑑利用空間規劃及提高整潔管理頻率，將環境維持相當完善。永安漁港以觀光漁港為主，亦對漁作環境進行優化提高便利性，大幅改善隨地丟棄與擺放問題，在觀光與漁作兩方並行下，仍能維持漁港環境。

「最佳人氣獎」梧棲、王功漁港，梧棲漁港為休閒漁業漁港，不僅強化傳統漁業，亦努力維持漁港環境與打造新視野，成為遊客最喜歡拜訪的漁港，帶動熱潮拍照打卡、漁獲採買及美食饗宴，進而吸引更多遊客遊玩。王功漁港為農村漁業漁港，以體驗「蚵」的文化為主，每年夏季吸引遊客體驗採蚵活動，並配合一年一度王功漁火節活動舉辦，遊客大多會選擇家庭旅遊時攜手大人小孩一同體驗漁村漁作。

▲苗栗外埔漁港。（圖／漁業署提供）



彌陀漁港獲「委員嚴選獎」，漁業署表示，彌陀漁港為鄰近漁村聚落之漁港，環境與垃圾管理不易執行，然而走進漁港時相當潔淨，也沒有油污味與魚腥味瀰漫，確實於維持環境整潔耗費相當大心力外，更獲全國水環境改善計畫補助，改善漁業環境，營造親水環境，且兼顧生態維護，於民間團體「金蘋果、爛蘋果」評比時，獲金蘋果佳績。

最後「秘密客嚴選獎」的外埔漁港，漁業署指出，主要是外埔漁港屬於苗栗縣境內頗具規模的漁港，並獲全國水環境改善計畫補助改善漁業環境，漁港環境整理方面讓人眼睛為之一亮，並持續營造漁港親水環境，於此積極爭取改善漁港機會並強化管理制度，實屬用心，值得鼓勵。