12港人持BNO護照移民英國　大鬧機場遭遣返

▲香港人持（BNO）護照可移民英國。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

據《大公網》24日報導指出，有一個12口港人家庭持有BNO護照在英國機場等候，準備申請特許入境許可(LOTR)，拿手機拍攝拍照被當地關口人員阻止。當事人在機場疑似起鬨吼叫，所有人被拘留一夜後遣送返港，兩年內不得進入英國。

據《觀察者》引述報導稱，臉書上「移民英國顧問業務」的專頁「Goodbye HK Hello Billy」發帖稱，一名在英國內政部督察級關員爆料，當時有12名持有BNO護照的港人在等候申請特許入境許可（LOTR）時，在機場入境關口拿手機拍照。機場關員立刻阻止，被阻止的港人開始煽動衝撞、爆粗口。期間還有人還聲稱不懂英語，最後，12人在機場被拘留一夜後遣送返港。

▲網傳12港人大鬧英國機場。（圖／翻攝 臉書 Goodbye HK Hello Billy）

據了解，當事人解釋，對海外港人及英國執法機構十分失望，當時關口大排長龍，他們只是拿出手機打電話「報平安」。結果機場關員「態度極度惡劣」，要求他們收起手機，但他們沒有理會。然後有關員衝向當事人的太太，結果被當事人擋住，4、5個關員隨即把他們一行12人帶入房間拘留。

報導稱，被拘留期間，當事人稱「裡面環境非常差，有好多南亞人和黑人在裡面，相信就是難民，極度恐怖!」自己也是避難，不過是「被政治迫害而不是窮。」相信英國是一個民主自由的國家，只是某人拿著雞毛當令箭，故意為難香港人。」

▲大陸外交部宣布自1月31日起不再承認BNO護照。（圖／路透）



事件爆發後在香港網站瘋傳，有目擊事件的網友稱，當時這12名港人圍著海關起哄，呼籲在場港人投訴關員種族歧視，但無人理會。香港專欄作家屈穎妍表示，「故事教訓大家，香港真是自由福地，一離開你們就會嘗透真正的國際標準。」大批香港網民也紛紛批評，「無所容身，清醒沒？」、「為何去做二等公民。」

今年一月底，大陸外交部發言人趙立堅宣佈，自1月31日起，中方不再承認所謂的BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。