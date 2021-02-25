正妹醫「自吸迷姦藥」64秒即倒！實拍昏迷過程太震撼　網友全罵翻

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名擁有百萬粉絲的正妹醫生「婦產科的陳大夫」，日前在家拍攝了一部警示影片，親自示範吸一種麻醉藥物「七氟烷」（Sevoflurane），來證明會不會「一捂就暈」，結果，她在短短64秒馬上昏倒。由於影片太過震撼，遭到眾多網友罵翻，最後她自首報警，才讓事件平息。

據《觀察者網》報導，日前，廣東佛山一23歲新入職的女員工遭主管迷姦致死。警方稱「女孩被下藥」、「作案手法國內少見」後，屍檢鑑定書中「七氟烷中毒」的細節引起超多網友的討論。

▲婦產科的陳大夫。（圖／翻攝自影片）

對於七氟烷能否「一捂就暈」，粉絲200餘萬、自稱三甲專科醫院婦產科醫生的博主「婦產科的陳大夫」認為可行，她率先發文，介紹了吸入性麻醉劑的危險性，並呼籲警方徹查七氟烷的流通渠道。

但「江寧婆婆」、「科學未來人」和眾多麻醉科醫生均持否定態度。文章中，「江寧婆婆」認為陳大夫這番話很不專業，很不嚴謹，很不負責，「七氟烷確實是麻醉效果比乙醚更好的化學品，但是要達到『一捂就暈』，乙醚做不到，七氟烷也做不到，一捂就死的化學品倒是很多。」





▲正妹醫自吸迷姦藥64秒即倒。（圖／翻攝自影片）

沒想到，為了保住自己的專業形象，「婦產科的陳大夫」直接拿自己做起了實驗，寫道「讓你們體會一下我有多嚴謹，我嚴謹起來，連自己都坑」。

而據網友反映，影片中，「婦產科的陳大夫」在不反抗不掙扎的情況下，大約30秒身體開始失去知覺，在64秒後人完全倒下。

事後，因為影片太過震撼，引發網友洗板討論。16日，「婦產科的陳大夫」微博關閉，並把簡介改為，「不用那麼麻煩，我已經報警自首了。是我的鍋，我會勇於承擔。」

▲正妹醫親自示範。（圖／翻攝自影片）

在被網友指出七氟烷是「管制藥」后，陳大夫稱，自己報警自首，警察告訴她「這葯不是管制的」，讓她找家醫院當醫療垃圾處理，處理好了再向警方匯報，警方會跟進這件事，「然而我用自己做實驗這件事錯了就是錯了，我承認，並接受大家的批評。」

最後，她也道歉，「經過這件事情，我也反思了一下自己的行為，我覺得我的關注點本身就錯了，我應該把關注點放在個人為什麼能這麼輕易獲取到七氟烷這件事上，而不是七氟烷的麻醉效果。我也倡議大家跟我一起，把關注點放到七氟烷的流通渠道上來，呼籲有關部門將七氟烷這種有迷藥效果的吸入性麻醉劑，一起加入至管制麻醉藥品中。」