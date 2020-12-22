輔大女迷信淪渣男小四…挖出剩白骨　法官判無期：輕手法殺害

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記者陳豐德／綜合報導

輔仁大學一名迷信的陳姓女大生想要挽回前男友，竟聽信徵信社黃文進所言，遭設局喝下摻有FM2的「淨符水」後迷姦，事後還成為黃男的小四。老刑警在Podcast節目「我在案發現場」中談到，黃男不滿陳女太「黏牙」打算分手，但聽陳女威脅要曝光2人戀情竟起殺心，持瓦斯罐朝她口鼻猛噴，造成她腦部缺氧死亡。陳女失蹤近一年，被專案小組挖出時已剩骨骸，黃文進見屍骨當場腿軟下跪，哭喊「對不起、對不起」。法官認為，陳女是在被迷昏的情況下，灌瓦斯窒息而死，應該沒有太大的恐懼及痛苦，屬輕手法殺害，判處無期徒刑確定。

▲點擊收聽《我在案發現場》EP10，輔大女學生迷信送了命。

2013年4月間，就讀輔仁大學夜間部的陳姓女大生未到校，家屬心急來派出所報案，警方在調閱通聯記錄後，發現陳女曾經搭乘過高鐵，手機的通聯記錄顯示她最後出現在嘉義太保高鐵站，隨即就沒了訊號。

警方追查發現陳女失蹤前曾跟士林一名自稱「李天人」的法師曾有電子郵件及電話聯繫，詢問下才知道，陳女早在2010年跟男友分手後就極力想挽回，於是她找上了李天人付費做幾場法事，不料符咒燒了好幾張仍不見效，法師竟推託是因為沒有前男友住址「鬼神找不到路」，試圖刁難陳女，並介紹了遠在台中開業徵信社的黃文進給她。

▼陳姓女大生貌美清秀，對宗教鬼神力量卻相當迷信。（圖／記者陳豐德翻攝）



找尋前男友地址這差事，對深諳跟蹤技術的黃文進來說易如反掌，但在接觸陳女的過程當中，黃男發現她相當迷信宗教力量，於是誆騙陳女「自己也會畫符、作法」，將陳女帶到汽車旅館，要她喝下加入體毛、頭髮、符咒、紅酒及FM2強姦藥丸的「淨符水」後，用朱砂筆沾紅墨水將陳女從脖子到腳底板全寫滿符咒。

刑警李弘學在Podcast節目「我在案發現場」中提到，或許命運的捉弄，陳女的前男友事隔一週後還真的回撥電話，讓她對黃文進伎倆深信不疑，又付錢開始了第二場法事，逐步踏進死劫……

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►我在案發現場

▼兇嫌黃文進見到屍骨瞬間腿軟下跪。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼埋屍地點以床板及櫃子遮掩。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼士林自稱「李天人」法師的宮廟。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼陳女失蹤時屋內地板相當凌亂，其中一本筆記本記載了她與黃文進的感情抒發。（圖／記者陳豐德翻攝）

