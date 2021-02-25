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57億元中廣10億元到手？　趙少康駁斥：願打對折賣給自由時報

▲趙少康召開憲改政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙少康召開憲改政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

中廣董事長趙少康復出政壇後，其「三中案」再度受到高度討論，針對外界質疑他以10億元超低價取得中廣經營權是因為國民黨「賤賣」黨產，趙少康25日回應，願意以35億的8折價格，將中廣賣給自由時報。如果還嫌貴，甚至可以35億打對折賣給自由時報，超出10億的部分，全數捐給公益團體。

趙少康上午透過新聞稿表示，據自由時報指出，業界估計，中廣至少值35億元，趙少康以10億取得經營權涉及「賤賣」。趙少康表示自己已多次澄清，在國民黨主動接觸徵詢時，一開始就表明只願意接手媒體，不要中廣其他土地等資產，出價10億就是買10億元的媒體，至於其餘土地等資產，基本上要賣還給賣主，因此，當初出價10億元，就是出價者中的最高價。

面對質疑，趙少康回應，願意以35億的8折價格，將中廣賣給自由時報。如果還嫌貴，甚至可以35億打對折賣給自由時報，超出10億的部分，全數捐給公益團體。

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