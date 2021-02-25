30所大學發起「粉紅風暴」挺藻礁　3天連署份數衝1.8萬

▲大學生串連30所學校發起「粉紅風暴」挺藻礁。（圖／珍愛藻礁公投工作小組提供）



記者許展溢／台北報導

藻礁公投連日引起各界討論，二階連署倒數4天，截至今（25日）上午份數僅有123700，離目標35萬還差距很大。珍愛藻礁公投工作小組邀集學界和大學生開記者會呼籲全民讓該案成案，此議題才能浮上檯面讓公民有時間了解誰說的為真。其中，大學生串連30所學校發起「粉紅風暴」，短短3天就收超過1.8萬份，讓公投領銜人潘忠政，非常有信心能達標。

校園粉紅風暴總召集人、東海大學景觀系謝瑞恩說明，這場運動定義為粉紅風暴，是桃園中壢區的門牌是粉色的，是藻礁公投的收件地方，現在這個時節是粉紅櫻花開的季節，也是藻礁連署的季節，在桃園大潭有住著粉紅色的台灣白海豚，及這是大家所守護桃園藻礁最漂亮的顏色。

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▲潘忠政說非常有信心二階連署可達成。（圖／記者許展溢攝）



謝瑞恩認為，藻礁議題已經這麼久，但卻這麼少人知道中間一定是出了什麼問題，尤其藻礁已經毀了四分之三，相關法規不是遲遲通過不了，就是形同虛設，所有人都應該不分你我的站出來關心，而不是被外界輿論和政黨煽動的口號而不願意去理解，連署在此時更應該通過，這樣才能在接下來幾個月時間去檢視，到底誰說的是真？是假？

潘忠政表示，距離目標的35萬份還差約22萬份，但連日許多人關心，昨天單日就破1.6萬份，且看到粉紅風暴力量升溫，光學生收到的份數3天就超過1.8萬，非常有信心能達成二階連署。

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