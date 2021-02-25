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社會 社會焦點 保障人權

安平老大切割「蝦米」原因曝！曾轟「吸毒吸到頭殼壞去」惹殺機

▲▼台南蝦米殺大哥。（圖／翻攝當事人臉書）

▲蔡男曾在臉書放話「一個都跑不掉」。（圖／翻攝當事人臉書）

記者黃翊婷／綜合報導

外號「蝦米」的蔡秉逸8天內殺掉2人，其中一人還是昔日老大陳建文。有知情的警方人士透露，雙方之所以會撕破臉，是因為陳覺得蔡行事不正，還染有毒癮，沒想到一放話切割，就遭蔡持雙槍掃射，身上留有16個彈孔，最終送醫不治。

據了解，事件的起因要從1月21日的直播主案說起，由於涉案人「阿龍」（化名）不滿一毛錢都沒拿到，還有可能要扛全責，才會抖出背後角頭蔡秉逸；當時警方循線找到蔡男，並在住處查扣1把長槍、3把短槍，以及71顆子彈，這對道上兄弟來說，相當於被繳械，因此讓蔡起疑是有人在背後搞鬼，並將矛頭指向早有糾紛的同門兄弟王姓男子。

而這位王男就是2月16日停車場命案的死者；專案小組發現，王男生前從事汽車流當業、經營權利車買賣，曾和股東有財務糾紛，據了解，股東就是蔡男。由於蔡、王兩人過去都是陳建文底下的小弟，後來因故切割，但在蔡的經濟出狀況時，王仍有出手幫忙。

犯下停車場命案之後，蔡男在逃亡期間聽聞家人遭王男的友人騷擾，而且是堪稱「侵門踏戶」式的攻擊，包含砸車、衝擊住宅鐵門等等，他懷疑背後是昔日老大陳建文在撐腰，於是在23日晚間穿上防彈背心，手持雙槍射殺陳，再自行前往警局投案。

▲▼案發現場曝！台南「蝦米」殺老大　猛轟7發「槍留門口」從容離開。（圖／記者林悅翻攝）

▼▲蔡男穿防彈背心槍殺昔日老大。（圖／記者林悅翻攝、記者吳世龍攝）

▲▼ 警方嚴防蝦米遭私刑報復，分開秘密訊問 。（圖／記者吳世龍攝）

有熟識陳建文的警方人士向《自由時報》透露，其實陳早就想跟蔡切割，因為他認為蔡染有毒癮、行事不正，甚至曾經為了力挺王男而嗆蔡「吸毒吸到頭殼壞去」，但否認做過要求蔡幫老大入獄、懸賞追殺等事。

事實上，蔡男在案發前曾於臉書吐露心聲，6日還轉貼「十大槍擊要犯劉煥榮槍殺老大」的影片，隔日又PO文警告，「誰給的資源、相挺的，若再繼續，一個都跑不掉」，犯案動機似乎早已有跡可循。

至於這兩起命案背後牽涉的恩怨，以及真正的犯案動機，都還有待檢警進一步調查釐清。

▼蔡男臉書PO文。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼台南「蝦米」調虎離山7槍殺老大！FB預言一個都跑不掉　悲涼片洩底。（圖／翻攝自當事人臉書）

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