賣生前契約非法吸金220億　「五互集團」女總裁遭起訴

▲賣生前契約非法吸金220億元爽當大富豪，高雄女總裁遭起訴。（圖／資料照片）



記者游瓊華／高雄報導

以生命禮儀、安養照護起家的「五互集團」被爆出捲入不法吸金案，五互集團旗下子公司「龍海生活事業」對外向民眾推銷各類型契約商品，聲稱期滿可領回本金及增值金或消費券，打出商品年報酬率達3.2%至4.42%，6年多來非法吸金達220億2500多萬元，有1萬8000多人受害。高雄地檢署偵結後依違反《銀行法》罪嫌，將集團女總裁陳秋白及13名幹部起訴。

高雄檢調指出，檢方一共查扣不動產76筆，市價高達2億多元；13個帳戶存款動輒破千萬元，累計也破2億元，根本是拿民眾的血汗錢來當億萬大富豪！

龍海生活事業近年來陸續以生前契約、消費型契約來招募投資，在北中南設立7個營業部、35個督導區及通訊處，並以1年、3年、6年為一期，消費者購買期滿後，一年就能領到大約3.2%至4.42%的利息，還可以享用集團公司提供消費券等服務。

五互集團在2007年就曾被踢爆利用不實廣告招募員工，涉及傳銷詐財，但因為罪證不足，吸金的部分獲檢方不起訴，讓許多投資人血本無歸；這次再被爆出違法吸金超過一億元，若事證明確，女總裁陳秋白最高將面臨7年以上有期徒刑、得併科罰金2500萬元以上、5億元以下罰金。

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