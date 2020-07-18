4年吸金上億元！誆騙投資貸款月領1～3％利息　投顧公司4人遭檢聲押禁見

▲許男（左一）涉及吸金案，4年吸金達上億元。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

日前有名男子夥同同居人創立投資顧問公司，並透過公司名義負責人找投資人簽訂借款協議，由投資人擔任不動產人頭，藉此向銀行辦理增額貸款，投資人每月可收到貸款金額的1～3％做利息，而本息則由投顧公司負責，4年來違法吸金達上億元。台北地檢署17日指揮調查局基隆市調站，調查約談涉案人員，經漏夜訊問後檢方依違反《銀行法》對投顧公司4人聲請羈押。

檢調根據情資指出，許男（約50歲）與房女（約30歲）同居多年，日前2人與江姓女子共同開設「麗峰實業」、「彤昇管理顧問」2間公司，並由江女擔任名義上的負責人，藉由業務尋找投資人簽訂借款協議，讓投資人擔任不動產人頭向銀行辦理增額貸款，並將款項全數交由麗峰公司運用，投資人每月將獲得1%的貸款額做利息，其本息則由公司負擔。

另外，投資人還能透過幫忙辦理信貸，將向銀行貸得的金額全數交給公司，未來將可每月收到1~2％的利息，如果投資人自掏腰包借錢給公司，最高可獲得每月3％的利息，儘管這些要支付給投資人的利息都是由房女的2位姊姊負責，但有投資人因為沒收到利息憤而到調查局提告。

檢調估算，許男等人自2016年起到2020年4月份，一共向10餘名投資者吸金約上億元，台北地檢署17日指揮調查局基隆市調站，陸續約談相關人士，同時搜索6個相關處所，並在晚間將4名被告移送至台北地檢，經檢察官徹夜訊問後，對許男、房女、房女姊姊及江女等4人聲請羈押。



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