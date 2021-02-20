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社會 社會焦點 保障人權

閃落石跌落15米深邊坡「車上4人全保命」　駕駛：這車值了

▲▼休旅車閃過落石卻跌落15m邊坡。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲休旅車閃過落石卻跌落15m邊坡，所幸車上4人均無大礙，僅3人輕傷。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、徐愷昕／花蓮報導

花蓮卓溪鄉清水檢查哨附18日下午驚傳落石險砸車意外！一輛TOYOTA休旅車前往露營途中為了閃避落石，整台車滾落15公尺的深的邊坡，所幸車上4人包含駕駛皆自行脫困，僅3人受到輕傷，而江姓車主在經歷這場驚魂後也不禁感嘆，「這車子救了4條人命，有它的價值了。」

警方表示，新竹市60歲江姓男子與朋友5人分2車到卓溪鄉清水山區登山露營，18日當天入山時，江男所駕駛的車輛險遭落石砸車，為了閃避，整台車因此掉落15公尺深的溪床。

▲▼休旅車閃過落石卻跌落15m邊坡。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲警方獲報後立刻前往救援，江男獲救後不禁大嘆，「車子有它的價值了」。（圖／記者王兆麟翻攝）

江姓駕駛表示，出發後一路相當順利，怎料當車子進入清水林道後不久，突然看見一顆巨大落石從天而降，他當下為了閃避落石偏離車道，結果不慎往右摔下林道下方15米深的溪床邊，所幸車上4人僅3人受有輕傷，大家爬出車外待援後，由於山區沒有手機訊號，其中1人步行回檢查哨報案求救。

江男獲救後不禁大嘆，「這車子救了4條人命，有它的價值了。」而據了解，這台摔落邊坡卻保住4人性命的車輛是TOYOTA 4RUNNER，它本身就具有強勁越野性能，是Toyota 專為北美市場所開發的SUV，搭載4.0升自然進氣的V6 引擎，搭配5速ECT自排變速箱系統，最大馬力可以達到290ps，但目前僅在美國、加拿大販售，這台事故車輛則是貿易商進口的水貨。

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