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她買樂透7數字「全部差1碼」錯失70億！　夢碎傻眼：也太衰

▲▼樂透,彩券（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國一名19歲少女買樂透，所選數字與開獎號碼全部相差1碼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國倫敦19歲少女泰拉（Tayla Octave）想要碰碰運氣，於是購買「歐洲百萬」（EuroMillions）彩券。但她卻發現，自己所選的7個號碼竟全和開獎號碼相差1個數字，就這樣和頭獎1.78億英鎊（大約新台幣70億元）擦身而過，簡直無法相信自己的「衰運」。

綜合《太陽報》、《每日郵報》報導，泰拉19日一共購買3張彩券，其中一張所選擇的數字分別是5、13、24、45、49以及幸運星號碼6與11。但是，樂透當晚開出的號碼卻是4、12、25、46、48以及幸運星號碼7和12。

泰拉受訪時回憶，她一開始只是發現槓龜，但把彩券與電視畫面放在一起比較時，才意識到每個數字都差1碼，「我只是覺得很沮喪。雖然贏得樂透的機率本來就不大，但只差這麼一點點，真令人心碎。」

雖然泰拉錯失頭獎，但另外2張彩券仍中了2個號碼，能夠贏得2.8英鎊（大約110元台幣）。

泰拉表示，如果真的贏得頭獎，第一件事情就是前往馬爾地夫度假，而且要住在豪華濱海別墅裡，接著購買一輛奧迪轎車，並替母親與3個姊姊買房子。她也會辭去工作，出資協助解決倫敦街友問題。但是，這些美夢如今都不可能實現了。

布里斯托爾大學的機率學教授巴拉茲（Marton Balazs）說，樂透7個數字全部差1碼中獎的機率大約109萬2486分之一，「比1億3983萬8160分之一的頭獎機率更大，但機會仍是非常渺茫」。

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