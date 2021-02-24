遇到流氓警衛「外送拒上樓」　客氣炸：誰遇到誰倒楣！內行1招雙贏

▲因警衛態度不佳，外送員拒送上樓！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「熊貓雷外送員！」一名女網友透露，因不方便外出，才決定訂外送，無奈外送員以「警衛不好搞」的理由，拒絕幫送到樓上，讓原PO相當不滿，「這種的外送員真的誰遇到誰倒楣！」文章曝光後，引發網友論戰，「我覺得外送態度很好，是管理員的問題吧！你應該先跟管理員溝通！」

一名女客人在臉書《爆廢公社公開版》抱怨，日前訂餐時，外送員路途中先傳訊詢問，「你騎到大樓下面可以嗎？管理員很不友善，方便下來嗎？」然而原PO不願下樓，「麻煩你拿磁扣上來喔。」

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原來外送員曾送過同社區，有吃過悶虧的慘況，「警衛就像流氓一樣」，因此才會希望客人能下樓取餐。然而原PO認為，「每次管理員都不一樣...我不方便啊...」

只見兩人僵持不下，外送員決定先回報給客服，「若不能下來，我問一下系統該怎麼辦？」對此，原PO傻眼討拍，「就是因為不方便出門才叫外送的啊...還要人家自己下去拿，到底有沒有基本的態度，這種的外送員真的誰遇到誰倒楣！」

▲兩人對話曝光！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



文章曝光後，不少網友反挺外送員，「我家這邊『只能』去管理室拿，因疫情還特別放一張桌子在管理室外」、「現在台北很多大樓都不能送上去，都必須請住戶自己下來一樓拿，非常時期請大家互相體諒吧」、「外送員是販賣便利，不是販賣服務啊」、「我遇到的是說不方便下樓，腳受傷，結果一開門，啊不是有個身強體壯的人嗎？不知道該說什麼」。

留言串中，有人認為問題是出在管委會規定，或警衛態度上，「有多不方便？如果真如他說的管理員態度不好會刁難外送員，是我也不想上去，這樣就叫很雷？我還以為多大的事呢」、「平時常送板材去大樓，車道或大廳管理員有些真的很刁難」。對此，有網友神解，「我們大樓管理員會陪外送員上來耶～你可以先打電話去管理室溝通一下」。

▼網友認為三向溝通，可請警衛陪同上樓！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

