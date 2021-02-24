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人妻「7字」叫熊貓外送員上6樓　老公一看差點吵到失和

記者黃翊婷／綜合報導

叫個外送怎麼會差點變成夫妻失和？北部一名人夫24日凌晨在臉書「爆怨公社」PO文表示，第一次叫了foodpanda的外送，並特別標註請外送員送上6樓，沒想到妻子接到抵達電話後，竟然留言回覆「你不會送上樓嗎」，讓他超傻眼，接著兩人就因為這件事發生爭執，「我相信太太沒有惡意，但言者無心聽者有意，修飾一下文字是不是能減少很多紛爭誤會呢？」

▲foodpanda熊貓外送，外送員罷工記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO第一次使用foodpanda外送，卻險些和妻子吵架。（示意圖／記者林敬旻攝，與本文當事人無關）

原PO提到，因為是第一次使用foodpanda平台，操作上有些不熟悉，所以有特別交代妻子，要在選擇取餐付款的選項標註送到6樓（有電梯），結果外送員抵達之後並沒有上樓，而是打了兩通電話表明已經抵達。

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原PO以為外送員可能不願意送上樓，於是請妻子確認一下，沒想到卻看到妻子留言回覆「你不會送上樓嗎」，整個傻眼，幾秒鐘後聽到電梯的開門聲，也順利完成取餐、付款，但夫妻倆的爭執才正要開始。

原PO無奈表示，他覺得妻子的回覆可以更委婉一點，像是「你可以送上樓嗎、你方便送上樓嗎、可以麻煩你送上來嗎」等等，不論哪一種都比原本那7個字好，然而妻子堅持這樣的回覆沒有問題，為了家庭和諧，他也不想再爭論下去，這才改到網路上PO文，想問問大家的意見，「也許很多的誤會都是在這類對話中產生的，我相信太太沒有惡意，但言者無心聽者有意，修飾一下文字是不是能減少很多紛爭誤會呢？」

▲▼電梯。（圖／記者許力方攝）

▲外送員抵達後並未搭乘電梯到6樓。（示意圖／記者許力方攝）

最後，原PO也澄清，取餐時有向外送員道謝，對方似乎沒有很在意，只是一直重複唸著收費金額。其他網友看完整篇文章，紛紛留言安慰他，「認同你的想法，再潤飾一下會更好」、「老婆是撿到槍嗎？」、「你沒錯啊！老婆說話不經潤飾真的只會得罪人」。

不過，也有部分網友認為，說話是一門藝術，這件事只是口語上的問題，就像有些人力挺原PO，但也有人站在妻子這一邊，「有些人覺得他們這樣講話是沒有錯的，這也造就出每個人的不同之處。」

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