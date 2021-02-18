前妻帶男友登門怒拆婚紗照挨告　「美好回憶已無價值」判免刑！



▲新竹一名離婚女因動手毀損婚紗照，遭前夫提告毀損被起訴，但法官判免刑。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者陳凱力／新竹報導

新竹1對怨偶因離婚對簿公堂，前妻到前夫家搬走個人物品時，竟將牆上的婚紗照拆除，還把相框丟在停車場，前夫堅持提告，前妻也因此被檢察官起訴。但法官認為，拆相框就像拆開手錶變成零件，雖可復原卻仍犯毀損罪，不過情節輕微，其情可憫，判女方有罪但免刑。

判決指出，33歲的邱女與丈夫羅男因感情不睦而分居，最後走向離婚一途，2020年3月間，邱女帶著媽媽和男友到前夫羅男家搬走個人物品，看到與羅男曾拍的婚紗照高掛屋內，竟動手拆框帶走照片，還把拆下來的相框丟在停車場。

▲法官審酌，相框內的婚紗照是2人過往的美好回憶，現在似乎也無再繼續存在的價值，加上邱女拆解相框造成木板分離，沒有嚴重毀損，只要用鐵釘即可維修，輕易回復原狀，無刑罰的必要。

羅男發現後怒控前妻及前丈母娘等人入侵住宅（不起訴處分），更氣憤前妻破壞婚紗照堅持提告毀損。在偵查時，前妻則表示婚紗照及相框自己也有出錢，卻因提不出證據而被檢方起訴。

法官調查，婚紗照與相框的確一分為二，邱女也坦承動手拆框但拿出完整婚紗照表示，拍攝婚紗照時自己也有出錢，照片也只有一個角落有摺痕，雙方都無法證明婚紗照和框算是誰的所有權，且民法規定，若無法證明婚前或婚後的財產，都算婚後財產，推定夫妻共有。

法官認為，邱女在氣憤之下將相框拆卸，就像是手錶分解成無數細小零件，讓相框失去可以放照片的效用，且不能因為相框屬共有關係，而免除刑責，因此認定邱女犯毀損罪。

但法官審酌，邱女與羅男曾是夫妻，因離婚訴訟關係不佳，相框內的婚紗照是2人過往的美好回憶，現在似乎也無再繼續存在的價值，加上邱女拆解相框造成木板分離，沒有嚴重毀損，只要用鐵釘即可維修，輕易回復原狀，侵害法益極為輕微，情節極輕，顯可憫恕，無刑罰的必要，因此邱女雖犯罪但免刑。法官也期盼2人理性處理後續離婚相關事宜，各自在未來可以再追求更美好的人生。

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