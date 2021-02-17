帥消防二度偷吃人妻　LINE自曝「2字」打臉！還要賠償40萬

記者黃翊婷／綜合報導

桃園陳姓消防員因為外型帥氣，曾登上媒體版面，不料，卻被苗姓男子指控有婚外情，與苗妻多次在新北市、桃園數間摩鐵發生性行為。雖然苗男提告求償100萬元，但桃園地院衡量後，本月初判處陳男應賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲苗男指控陳男與妻子上摩鐵。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關，下同）

苗男在判決書中主張，2013年間與妻子結婚，沒想到婚後5年就發現對方與陳男多次透過通訊軟體LINE密切往來，並分別在2019年2月至3月、同年4月15日至9月28日間，多次在新北市、桃園數間摩鐵發生數次性行為，直到2019年9月28日陳妻發現異狀，兩人才斷絕聯繫。

苗男接著指出，原本以為事情就此結束，哪知道事隔2個月，陳男又再次與妻子重啟聯繫交往，而且每個月至少發生3次性行為，他直到2020年7月20日才知情，並在同年10月間離婚；由於上述行為已經嚴重逾越朋友間一般社交行為，而且足以動搖婚姻關係，他越想越不服氣，這才決定提告求償100萬元。

面對婚外情的指控，陳男反駁，2018年底因為支援選務工作才會結識苗妻，期間的確有透過LINE聯繫，但談論內容皆關於家庭相處方式及經驗，並未逾越朋友之分際，苗男所提出的證據，都無法證明他有侵害配偶權之事實。

▲苗妻曾在對話中稱陳男為「寶貝」。

不過，桃園地院法官認為，苗男提出與陳述相符的錄音譯文，苗妻也有到庭證述一切屬實，況且在陳男自行出示的LINE對話內容中，也可以看到女方曾喚他為「寶貝」，顯然兩人的往來已經超越普通異性之間的情誼。

法官表示，雖然陳男這邊有消防同仁到庭證述工作時間及內容等細節，但同事不可能時時刻刻監控、掌握他的行蹤，證述內容不足為有利的認定；另外，考量到苗男因為此事與妻子離婚，精神上的確受有相當程度之痛苦，且情節重大，最終法官裁定陳男應賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。