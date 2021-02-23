加購才有！全家開賣「航海王口罩」　呆萌喬巴+粉嫩櫻花浪漫破表

▲全家推航海王限定口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

喬巴粉要收！近日疫情雖有稍稍趨緩，但外出仍得要戴好口罩，這次全家推出超可愛的「航海王」口罩一共2款，其中，粉色喬巴款上頭可是有著喬巴萌樣，還搭配春天櫻花，浪漫又可愛，另一經典黑色款則是印上了滿滿骷顱頭、舵的圖樣，通通超欠收。另，7-11明日也有不二馬胖虎彩色防護口罩預購，不能錯過。

▲2款口罩只提供滿額加購才能獲得。

全家推出全新「航海王」口罩，有超萌粉色喬巴款及黑色LOGO款2種選擇，其中，粉色口罩印上了可愛的喬巴肖像，搭配深淺不一的櫻花，應景又療癒，而另一LOGO款是選用黑色口罩與滿滿圖像結合，神秘又酷炫，這2款口罩各限量25萬份，無提供個別販售，限於明（24）日起至3月23日於門市購買指定商品滿額加購，售完為止。

▲7-11開賣不二馬胖虎彩色防護口罩。（圖／業者提供）

另，7-11也有全新口罩開放預購，這次獨家推出「不二馬胖虎彩色防護口罩」，口罩印上了軟萌胖虎可愛破表，明（24）日上午11時於OPEN POINT APP正式販售，每盒都有2款不同圖樣，包括黑色的「帥氣胖虎款」以及「胖虎的16種姿態款」，鐵粉要搶收。

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