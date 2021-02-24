川普發聲了！不捨老虎伍茲車禍　祝福老球友早日康復：你是真冠軍





▲美國前總統川普與老虎伍茲（Tiger Woods）相識而笑。（圖／翻攝自推特「@ColumbiaBugle」）

記者張靖榕／綜合外電報導

高爾夫球巨星老虎伍茲23日發生嚴重車禍，雙腿「複雜性骨折」，各界名人均在社群網路上發文替他祈禱，希望他趕快好起來。在總統任內曾經頒獎給他的川普，也透過推特發言，祝福「老球員」盡快恢復，「你是一個真正的冠軍」。

綜合外電報導，川普透過發言人兼顧問米勒（Jason Miller）的推特帳號發文，「早日康復，老虎。你是一個真正的冠軍！」

Statement from Donald J. Trump, 45th President of the United States of America:



“Get well soon, Tiger. You are a true champion!” — Jason Miller (@JasonMillerinDC) February 23, 2021

2019年，川普在白宮玫瑰園一場儀式上，頒發總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom）給老虎伍茲，當時老虎伍茲的母親、孩子、女友與球童均有出席。川普從後方為伍茲戴上勳章後，雙手擁抱他的臂膀，兩人極為親近地相視而笑。

由於1月6日的國會暴動，川普被指利用當時的總統高度煽動暴力，因此推特決定永久封鎖川普的個人帳號，因此川普的發言多透過發言人推特或其他管道。

老虎伍茲23日上午7時12分在洛杉磯發生嚴重車禍，車體嚴重毀損變形，不過本人意識相當清楚，後送醫進行手術。據匿名消息指出，他受的傷是雙腿「複雜性骨折」，警方判斷不至於威脅性命。

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