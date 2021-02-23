「夜市球王」曾俊欣遭賽國關禁閉　土耳其駐處已協助返台

▲曾俊欣。（圖／中華民國網球協會提供）



記者蔡文鈴／台北報導

「夜市球王」台灣網球小將曾俊欣近日自爆因為簽證問題，於塞爾維亞遭到10名保全強押到禁閉室，期間還需擔心被傳染新冠肺炎，最終還被遣返到南非。對此，外交部23日回應，我駐土耳其代表處得知消息後立刻提供協助，也幫助曾俊欣順利返台。

曾俊欣在IG上表示，關禁閉24小時候，被告知「必須在伊斯坦堡轉機等待3天，然後再被遣返南非」。之後被送到土耳其，台灣駐土耳其代表人員也立刻協助返台事宜，讓他相當感謝，並發文謝謝駐處人員「在這麼惡劣環境下感受到台灣人的溫暖，在48小時候終於可以吃到正常的一餐」。

外交部表示，我國曾俊欣日前因簽證問題，無法入境塞爾維亞，而將改由伊斯坦堡轉機返國，我駐土耳其代表處於2月22日得知消息後，立即聯絡土耳其航空協助他們更改最快回台的航班機票，並洽請土航人員就近在伊斯坦堡機場提供熱食等照料。外交部對曾姓選手發文感謝我駐土耳其代表處同仁提供協助事感到欣慰，也很高興能夠協助國人返台。

外交部提醒國人，由於塞爾維亞並非申根區國家，我國人入境並不適用申根區免簽待遇，提醒國人前往塞爾維亞必須事先辦妥簽證，從台灣可向塞國駐日本大使館申請，從歐洲可向塞國駐匈牙利大使館申請，並請確認塞國有關疫情的最新入境規定，目前塞國對國際人士要求提出入境48小時前PCR採檢陰性證明。

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