桃園11歲童深夜超商逗留　機警店員陪聊通知家長、員警

▲邱紹洲分局長對於簡姓店員機警和義舉讚譽有加。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市成功路一家便利超商簡姓店員18日深夜22時許，機警且協助年僅11歲因細故離家未歸的周姓小朋友返家，桃園警分局邱紹洲分局長對於簡員積極熱心的精神表示敬佩，20日晚專程前往｢探班｣表揚，贈予感謝狀、警察娃娃及禮券。

▲▼並贈予簡員感謝狀、警察娃娃及禮券。（圖／桃園警分局提供）

因細故爭執周姓小弟在18日私離家出走，家人發現後急著到處尋找均無消息，立即向轄區警方報案請求協尋，並於社群臉書貼文協司，希望能儘快找到周小弟下落。

20日凌晨4時30分許走進成功路一段某超商內，當時大夜班簡姓店員注意到有位小朋友深夜獨自待在超商內，經細心詢問他表示在等家人，簡先生覺得放心不下，特地與其閒話聊天，待較熟悉之後，小朋友才隱約透露出自己離家的緣由，進而將家屬聯絡資料告訴簡先生，簡先生隨即通知家屬及轄區武陵派出所，順利使周小弟與家人團圓，事件圓滿落幕。

邱紹洲分局長對於簡先生積極熱心的精神表示敬佩，昨晚19時許利用簡先生上班的時段前往｢探班｣，贈予感謝狀、警察娃娃及禮券，他表示，為維護婦幼安全，警方與超商業者保持緊密聯繫，共同構築｢校園周邊安心走廊-愛心服務站｣，透過廣布的超商據點，形成點線面的安全網，遇有緊急情況，超商店員會立即與警方聯繫並予以先期協助，使婦幼學童安全得到更大的保障，明天（22日）即為開學日，希望各愛心服務站都能秉持熱忱，與警方密切合作，共同加強維護婦幼學童安全。

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