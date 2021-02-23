小王不爽分手裸照要脅車上硬逼性侵　判刑4年定讞

▲楊姓男子車上性侵女方，判刑4年定讞。此為示意圖，與本案當事人無關。（圖／CFP）



記者吳銘峯／台北報導

屏東楊姓男子介入他人婚姻，與有夫之婦小蘋（化名）成為男女朋友。但小蘋決定斬斷不倫，楊男不滿小蘋分手，2018年間多次傳送小蘋裸照，要脅要公開。最後約出小蘋談判，在車上硬逼小蘋發生關係，還作勢拍下不雅照，假裝要傳給小蘋丈夫。一二審法院將楊男判刑4年，案經上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

判決指出，楊男與小蘋因婚外情成為男女朋友，但兩人分手後，楊男多次威脅要將小蘋裸照傳送給小蘋親友，再次要求見面，小蘋為解決雙方感情困擾，乃同意見面。雙方約定2018年9月15日上午8時許在屏東縣政府警察局東港分局興龍派出所附近會合，小蘋原本約了朋友同行談判，但楊男開車將小蘋載走，朋友沒能跟上。

楊男將車子開到東港鎮東港大橋烏龍端河堤旁停放，2人在車內談判，期間小蘋電話不斷響起，楊男最後搶走小蘋手機，並硬上小蘋。小蘋雖極力反抗，但仍遭性侵得逞。過程中，楊男還拿出手機，假裝拍攝小蘋裸照，謊稱要把裸照傳送給小蘋丈夫。楊男完事後開車將小蘋載回派出所旁，讓小蘋自行騎車返家。小蘋報警，檢警對楊男提起公訴。

法院審理時，楊男否認性侵，辯稱2人間有債務糾紛，當天見面是要向小蘋索討欠款，但小蘋竟說希望他不要將錢討回，就主動與他性交，藉此換取不再索討金錢，並未違反小蘋意願而發生關係。楊男雖如此供稱，但卻無法提出任何客觀證據，證明雙方間有債務糾紛，法院因此認定他說謊，一二審均將他判刑4年。

其中二審高雄高分院更表示，楊男以散布裸照的方式，迫使小蘋見面談判，並對其實施強制性交犯行，對小蘋性自主決定權及人格尊嚴戕害甚鉅，且犯後矢口否認犯行，因此維持4年刑度。全案再上訴第三審，最高法院23日駁回上訴定讞。